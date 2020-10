Alors que les Américains attendent de voir si le gouvernement américain acceptera un nouveau projet de loi de relance, les actions ont continué de baisser et le Congrès reste dans une impasse sur les plans. Selon Forbes, à 11 h 00 HE, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 étaient en baisse d’environ 0,4%. Cependant, le Nasdaq – qui s’appuie davantage sur la technologie – a grimpé de 0,1%.

Forbes rapporte également que les actions de JPMorgan se négocient actuellement en baisse de 1,3%, malgré des résultats qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street. Les actions de Johnson & Johnson sont également en baisse, de 1,7%, après que la société a révélé qu’elle avait arrêté les essais de vaccins contre le coronavirus en raison d’un participant tombant malade. Une grosse perte est venue de Delta Air Lines, qui a déclaré une perte de 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Cela vient après que l’entreprise a dépensé des milliards en rachats pour les employés, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles mesures de structuration de sa flotte.

Notamment, le marché boursier a connu des hauts et des bas au milieu de la pandémie COVID-19 en cours, mais il a fallu une énorme chute plus tôt ce mois-ci lorsque le président Donald Trump a tweeté qu’il mettait fin à toutes les discussions sur le projet de loi de relance jusqu’à la fin des élections. «Immédiatement après ma victoire, nous adopterons un important projet de loi de relance qui se concentre sur les travailleurs américains et les petites entreprises», a-t-il ajouté.

Nancy Pelosi demande 2,4 billions de dollars pour renflouer des États démocrates mal gérés, des crimes élevés, de l’argent qui n’est en aucun cas lié au COVID-19. Nous avons fait une offre très généreuse de 1,6 billion de dollars et, comme d’habitude, elle ne négocie pas de bonne foi. Je rejette leur … – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Trump a ensuite tweeté qu’il souhaitait que “Mitch McConnell ne retarde pas, mais se concentre plutôt à plein temps sur l’approbation de mon candidat exceptionnel à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett. Notre économie se porte très bien.” Ensuite, Trump a déclaré: “La Bourse est à des niveaux records, les emplois et le chômage reviennent également en nombre record”.

Il a poursuivi: “Nous menons le monde en matière de reprise économique, et le meilleur est encore à venir!” Cette déclaration aurait pu être une affirmation prématurée à faire, cependant, car CNBC a rapporté que juste après avoir tweeté, les actions américaines ont glissé “vers les plus bas de la journée”. Le point de vente a ajouté quelques minutes plus tard que le Dow Jones avait perdu 240 points. Enfin, CNBC a rapporté, “Dow tombe plus de 400 points à un nouveau plus bas de session après que Trump a mis fin aux pourparlers de relance.”