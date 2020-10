La bande-annonce la plus récente de The Mandalorian a présenté plusieurs scènes à fort impact, y compris ce qui semble être une scène tendue dans laquelle Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers) doivent échapper à deux Stormtroopers sur des vélos speeder, lo cela laissa perplexe une bonne partie des fans, qui se demandèrent la raison du retour de la troupe d’assaut impériale.

Est-ce une coïncidence? Y a-t-il une cause spécifique? Ce qui est certain, c’est que l’apparition de deux membres des soldats connus de l’Empire est assez mystérieuse de quoi s’interroger sur le pouvoir réel qui a survécu à l’avènement de la République, même des années après sa chute: est-il possible qu’il y ait encore assez de stormtroopers pour former un groupe important ou quelque chose de similaire?

En outre, il est maintenant supposé que la raison de l’apparition surprise, pourrait être plus complexe qu’un groupe de survivants à la chute de la puissance maximale dans l’univers imaginé par George Lucas et ayant une relation directe avec le Mythrol (Horatio Sanz) que l’on avait déjà vu lors de la première saison.

Faisons un peu de contexte: Jon Fravreau avait déjà commenté que la deuxième saison en montrerait un peu plus sur la culture à laquelle elle récompense, tout en fournissant plus d’informations sur El Niño.

Entre les deux choses, il est plus que probable que nous verrons la scène occasionnelle, dans laquelle Mando exerce son occupation immédiate, qui nous permettrait de comprendre la manière dont les coutumes de sa planète influencent ses connaissances et aussi, comment ils pourraient influencer vos décisions futures.

Si vous vous souvenez, l’extraterrestre de Mythrol est apparu à l’origine dans l’épisode pilote de The Mandalorian lorsque Mando a été embauché pour capturer le Mythrol pour une récompense. Bien que l’extraterrestre ait tenté d’échapper au Razor Crest, Din a réussi à le geler dans de la carbonite avant de le remettre à la guilde des chasseurs de primes à Nevarro. Le Mythrol n’a pas été mentionné à nouveau, mais il semble avoir des liens avec les vestiges impériaux, ce qui pourrait signifier la poursuite à l’écran est une conséquence directe de cette première scène qui montre plus ou moins Mando dans son élément et crée également un lien avec ce qui se passe actuellement.

Sur la base d’images récentes, la déduction immédiate est que les Stormtroopers poursuivent Cara et Greef à cause du Mythrol. Dans la bande-annonce, il a été montré comme Cara et Greef à bord d’un navire inconnu et dans une tentative de fuir une paire de stormtroopers restants dans des speeders. À un moment donné, Cara explose d’excitation après avoir coupé l’un des soldats, l’envoyant contre la paroi rocheuse. Cependant, les nouvelles images indiquent que Cara et Greef ils ne sont pas les seuls sur le navire.

C’est possible que un chiffre pas encore déterminé au sein des forces impériales il avait un intérêt particulier à capturer la créature, quelque chose que Mando a accompli avec succès et semble maintenant regretter. Bien sûr, maintenant la grande question pourrait résider dans quelle est l’importance de Mythrol, un point sombre dans l’argument et qui n’a jamais été complètement élucidé.

En réalité, nous en savons si peu que la raison de leur captivité n’est pas claire, au-delà d’être une mission de routine pour le commandement. Ni, l’envie de Mando de regagner Pendant qu’il était retenu captif, le Mythrol a tenté à plusieurs reprises de soudoyer le chasseur de primes pour sa liberté. Il a également insisté sur le fait qu’il était extrêmement riche et pouvait se permettre n’importe quel navire de la galaxie, ce qui ouvrait une autre possibilité: Mando pouvait se souvenir des données et maintenant que le Razor Crest avait subi des dommages considérables, le Mandalorien pourrait être à la recherche d’un nouveau navire. En concluant un accord avec le Mythrol qui implique la liberté de l’extraterrestre, vous pourriez être récompensé avec un nouveau navire et de l’argent pour réparer votre bateau actuel.

En fin de compte, la stratégie de Disney Plus de garder secrète la majeure partie de l’intrigue de The Mandalorian saison deux a eu un effet considérable: pour l’instant, tout ce que nous savons sur ce qui va se passer est lié à la décision de Mando. de mettre son protégé en sécurité, ainsi que de contacter d’autres Mandaloriens. Bien sûr, rien ne semble être aussi simple dans la nouvelle approche plus réussie de l’histoire qui a revitalisé la franchise Star Wars.

L’article Les Stormtroopers reviennent à l’attaque, maintenant dans «The Mandalorian» a été publié dans Hypertext.