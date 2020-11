Les Strokes sont revenus à Saturday Night Live hier soir, et ils ont réussi une paire de performances rugissantes. Cependant, tout le monde dans leur base de fans n’était pas satisfait. Le groupe de cinq musiciens de New York City – composé de Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture et Fabrizio Moretti – a joué deux morceaux de leur nouvel album produit par Rick Rubin, The New Abnormal, “Adults Are Talking” et ” Mauvaises décisions.” Cependant, certains fans espéraient puiser dans leur catalogue arrière.

Cette année a été une année étrange pour SNL, avec des invités musicaux mélangeant leurs sélections. Certains, comme Justin Bieber et Megan Thee Stallion, ont joué les sets standard composés de deux nouvelles chansons. Cependant, Jack White et les interprètes de la saison 45 “At Home” (Chris Martin, Miley Cyrus et Boyz II Men) ont tous choisi de jouer des chansons ou des reprises plus anciennes, car ils n’avaient aucun projet à promouvoir. Beaucoup espéraient que The Strokes adopterait cette dernière approche, jouant des morceaux de leurs plus grands albums, Is This It de 2001 et Room on Fire de 2003. Cependant, certains fidèles étaient ravis, malgré tout. Faites défiler pour voir les réactions de certains fans.

Un fan a écrit, “les coups joués snl et ont choisi de jouer mes chansons les moins préférées de leur nouvel album.” Un autre a écrit: «Les Strokes auraient pu jouer les New York City Cops et devenir des légendes. Ils font du chat et jouent de nouvelles chansons merdiques dont personne ne se soucie. Ils sont vraiment rock n roll. Passé leur apogée, triste, gonflé.

“ok j’ai vu quelqu’un tweeter sur les coups et ça m’a rappelé que vous avez tous vu leur performance sur SNL ??” un fan plus négatif ajouté. “Qu’est-ce que tu as pensé – ça semblait assez faible en énergie et des vibrations étranges, je les ai vus en direct l’année dernière et ce n’était PAS comme ça idk et leurs nouvelles choses sont nulles alors …”

“Cela me déroute” Est-ce que c’est ça? ” de The Strokes aura 20 ans l’année prochaine », a écrit un fan plus neutre. “Et honnêtement, quand ils ont commencé cette chanson sur SNL, je pensais qu’ils étaient sur le point de jouer” Someday “ou” Hard to Explain “.”

“Du côté positif des choses, un partisan a tweeté:” Juste une observation occasionnelle tard dans la nuit. Les Strokes ont inscrit deux très bonnes performances sur #SNL ce soir. Je suis définitivement en train de regarder le nouvel album. “

Un deuxième fan positif a ajouté: “Pour une raison quelconque, je n’ai jamais entendu les nouveaux trucs de Strokes jusqu’à hier soir sur SNL. Ambiance Strokes totalement classique. Ce gars de Rick Rubin va.”

“Très bien, je suis un fanboy ivre mais les Strokes étaient si bons sur SNL ce soir”, a écrit un supporter enthousiaste. “Albert + Nick pour toujours! Le meilleur combo de guitare solo à double canon arrive aujourd’hui! Et Julian est le plus grand leader du rock américain des 20 dernières années! F – off! J’adore New York! Ne m’en @ me jamais à ce sujet. “

(Photo: NBC) Certains téléspectateurs ont également fait des comparaisons avec des artistes classiques. “Les Strokes font vibrer SNL ce soir. C’est un nouvel ordre et une idole de billy et un anglais moderne d’une manière très frappante, je l’aime tellement”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté, “Je pensais que les Strokes couvraient un remède chanson sur SNL mais je suppose que leur nouvelle chanson vient de déchirer The Cure? Et aussi Billy Idol, comme mon mari l’a rapidement ajouté. #musicishard “aperçu