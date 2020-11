g

Selon de nouvelles données, les subventions gouvernementales pour les entreprises de Londres contraintes de fermer en raison du dernier verrouillage n’aideront pas considérablement les entreprises en difficulté avec leurs factures de loyer.

Un certain nombre de mesures de soutien ont été annoncées pour les industries qui doivent fermer d’ici le 2 décembre, comme les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels.

Pour les propriétés d’une valeur imposable – une mesure de la valeur locative estimée d’une propriété – de 51 000 £ ou plus, les subventions seront de 3 000 £ par mois ou 1 500 £ par deux semaines.

Selon le conseiller en tarifs des entreprises, le groupe Altus, la valeur imposable moyenne à Londres est de 63 460 £, soit plus du double de la moyenne nationale. Il calcule que la subvention ne couvrira qu’environ 57% du loyer mensuel moyen estimé.

Robert Hayton, responsable de la taxe foncière chez Altus Group, a déclaré que le soutien est le bienvenu, mais «insuffisant pour couvrir les engagements locatifs moyens dans la capitale».

Hayton a ajouté: “Il est susceptible d’exacerber la crise de la dette des loyers commerciaux sans autre intervention reconnaissant la valeur plus élevée des propriétés à Londres.”

Un moratoire sur les expulsions d’entreprises est en place pour aider les détaillants et les propriétaires de bars à surmonter la crise virale. Certaines entreprises ont convenu de congés de location ou de remises avec les propriétaires, mais beaucoup ne l’ont pas fait et craignent de ne pas pouvoir payer la règle en suspens lorsque la règle de protection prendra fin à la fin de l’année.

Un porte-parole de HM Treasury a déclaré: «Nous avons soutenu les entreprises à Londres depuis le début de la pandémie grâce à notre ensemble de subventions, de prêts et de notre programme de congés.

Il a ajouté: “Comme le Premier ministre l’a annoncé, il est maintenant clair que des restrictions beaucoup plus larges sont nécessaires dans tout le pays pour contenir le virus, nous avons donc étendu notre soutien financier à travers le Royaume-Uni pour aider des millions de personnes à continuer de subvenir aux besoins de leurs familles.”

Le porte-parole a déclaré que cela comprend des subventions aux entreprises allant jusqu’à 3000 £ couvrant 90% des locaux de petite et moyenne taille, jusqu’à 1,1 milliard £ de financement supplémentaire pour les autorités locales et «notre programme de congés qui continuera à soutenir les employés à Londres et dans le reste du pays. le pays”.