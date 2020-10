Les superfans de Disneyland et divers membres de la distribution ne sont pas ravis que le parc à thème ait été fermé en raison de la crise du COVID-19. Selon USA Today, ces mêmes individus ont manifesté dans le parc, exhortant le site à rouvrir. Contrairement à Disney World en Floride, qui a rouvert en juillet avec une capacité réduite, Disneyland est fermé aux visiteurs depuis mars, aux alentours du début de la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

Depuis que Disneyland est fermé depuis mars, de nombreux fans du parc à thème populaire ainsi que des membres de la distribution ont protesté devant les lieux dans le but de l’inciter à rouvrir. “Les membres de la distribution ne veulent pas perdre leur emploi de rêve”, a expliqué Natasha Ramirez, co-organisatrice de la manifestation, à USA Today. “Il vaut mieux ouvrir Disneyland comme tous les autres et permettre aux membres de la distribution de choisir s’ils veulent revenir ou non, au lieu de ne pas avoir le choix du tout et d’être licenciés.” Ramirez, qui est un ancien membre de la distribution, a déclaré qu’elle avait organisé la manifestation avec Desi d’Amani. Comme elle l’a expliqué, d’Amani était l’un des milliers de membres de la distribution qui ont été licenciés en septembre.

“Nous avons lancé cet événement en réponse à la mise à pied dans l’espoir de rouvrir Disneyland afin qu’il n’y ait plus de licenciements et que ceux qui ont été récemment licenciés puissent y retourner”, a poursuivi Ramirez. Elle a ensuite ajouté que l’esprit de l’événement était censé se concentrer sur ceux qui ont perdu leur emploi, ajoutant: “Les gens … pensent que nous voulons juste que Disneyland ouvre pour que nous puissions acheter un churro. Les membres de la distribution, qui sont les gens pour qui nous l’avons fait, qui nous ont remerciés parce qu’ils veulent retourner travailler, et ceux qui ont encore un emploi là-bas ne veulent pas perdre le leur. ” Ramirez a également déclaré que le groupe prévoyait d’organiser une autre manifestation, dont la date n’a pas encore été déterminée.

Pour le moment, on ne sait pas quand Disneyland pourra rouvrir. Bien que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ait déclaré ce mois-ci que Disneyland et d’autres grands parcs ne rouvriraient probablement pas de sitôt. Il a déclaré que l’État “n’est pas pressé de publier des lignes directrices” concernant les règles que les parcs à thème devraient respecter afin de fonctionner en toute sécurité au milieu de la crise actuelle du COVID-19.