Les plus belles d’entre nous ont été victimes de la main cruelle des évasions cette année.

Comme s’il ne suffisait pas que nos calendriers sociaux soient devenus les victimes de la pandémie, notre peau a dû faire de même.

Les remèdes à ce qui a été surnommé «maskne» ont été largement vantés. Entre l’inondation de vos poussées d’acide salicylique et le passage à un masque en soie, il peut y avoir une lueur d’espoir pour notre peau sous la forme de certains suppléments ciblés sur la peau.

«Bien que le maskne soit causé par l’abrasion physique, c’est-à-dire les effets néfastes qu’un masque peut avoir sur la barrière épidermique, il peut être atténué grâce à l’équilibre interne», explique le Dr Yannis Alexandrides, fondateur de 111Skin, le favori des célébrités. «Si l’intestin est nourri et sain, la peau pourra se réparer efficacement».

Le Dr Alexandrides recommande des suppléments qui «équilibrent le microbiome dans l’intestin afin de favoriser un microbiome fort sur la peau», un point de vue également partagé par Andrea Pfeffer, le fondateur du salon culte de Londres Pfeffer Sal.

“Un probiotique quotidien est également un complément fantastique à incorporer car un intestin sain fait partie intégrante d’une peau saine”, ajoute Pfeffer. “Il a été démontré que les probiotiques se défendent contre les agents pathogènes, améliorent l’absorption des nutriments et soutiennent notre système immunitaire. mieux votre peau se comportera. ”

Pour aider à réduire les éruptions maskne, Pfeffer recommande le zinc «car il régule la production de sébum, aidant à réduire l’excès de sébum qui peut entraîner des éruptions cutanées.» La fondatrice de la marque britannique de suppléments Wild Nutrition, Henrietta Norton, conseille de rechercher des produits qui combinent à la fois du zinc et du sélénium afin de lutter contre les éruptions dues au port de masque.

«Le zinc et le sélénium sont d’excellents minéraux nourrissants et réparateurs de la peau, mais le corps a également un besoin accru pour soutenir le système immunitaire», déclare Norton. «Si vos réserves sont faibles, le corps hiérarchisera intelligemment vos restes de zinc et de sélénium afin que les cellules immunitaires puissent, par exemple, combattre un virus. Cela se fait au détriment de la santé de votre peau. »

