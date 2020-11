UNE

Les rgentins sont descendus dans les rues pour célébrer la vie de Diego Maradona alors que les hommages au footballeur légendaire continuaient à affluer du monde entier.

Des milliers de personnes se sont rassemblées à des endroits liés au joueur alors que la nation entamait trois jours de deuil pour le joueur de 60 ans, décédé hier à son domicile de Tigre, près de la capitale Buenos Aires.

Une autopsie préliminaire a révélé aujourd’hui que Maradona est mort dans son sommeil après avoir souffert d’une insuffisance cardiaque qui a provoqué un œdème pulmonaire.

On dit également que les médecins ont détecté une cardiomyopathie dilatée, une condition dans laquelle le muscle cardiaque s’affaiblit et se dilate et ne peut pas pomper suffisamment de sang vers le reste du corps.

À Buenos Aires, les supporters ont posé des bougies et des fleurs autour du stade des Argentinos Juniors, où sans doute le plus grand joueur de football de tous les temps a commencé sa carrière professionnelle en 1976. «Je suis touché. Je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas voir la réalité. Diego ne mourra jamais, c’est aujourd’hui la naissance du mythe de Maradona », a déclaré le médecin Dante Lopez au stade, qui porte le nom du joueur.

Les foules se sont également rassemblées devant la modeste maison où Maradona est né et a grandi à Villa Fiorito, au sud de la capitale, et au stade historique La Bombonera de sa bien-aimée Boca Juniors, où il a joué en 1981 avant de déménager à Barcelone, puis à nouveau en 1997. avant sa retraite.

en relation

«Diego est le symbole de l’argentin. C’est quelqu’un qui nous a rendu très heureux », a déclaré Mariano Jeijer, qui s’est rendu sur le terrain de Boca Juniors dans la capitale avec sa femme et son bébé. À Villa Fiorito, où Maradona a appris à jouer au football sur des terrains boueux, il n’y avait pas de larmes, seulement des célébrations. «Ole, ole, Diego, Diego», chantaient des voisins devant son ancienne maison. «Diego est le plus grand, il est une fierté nationale», ont scandé les fans alors que certains commençaient à peindre une peinture murale de leur idole sur un mur. Le président Alberto Fernandez a déclaré trois jours de deuil et offert le palais présidentiel pour les funérailles. Son porte-parole a déclaré que le corps de Maradona reposerait en état au palais Casa Rosada d’aujourd’hui à samedi. «Diego était l’Argentine dans le monde. Il nous a donné de la joie et nous ne pourrons jamais le rembourser pour autant de joie », a-t-il déclaré.

Maradona a mené son pays à la victoire lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique, où il a marqué son infâme but «Main de Dieu» contre l’Angleterre ainsi que l’un des plus grands buts de l’histoire du tournoi. Il était sorti de l’hôpital il y a quinze jours à la suite d’une intervention chirurgicale réussie sur un caillot sanguin cérébral et devait être traité pour une dépendance à l’alcool.

Dans la ville italienne de Naples, où il a joué pendant sept ans, les foules scandaient «il n’y a qu’une seule Maradona» dans les rues. Le Vatican a déclaré que le Pape François, qui avait rencontré Maradona à plusieurs reprises, pensait à lui avec affection et «se souvenait de lui dans ses prières».