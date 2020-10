Les surprises de Paris Hilton révélées dans un documentaire récent | .

Récemment Paris Hilton En collaboration avec la société YouTube Originals, il a publié un documentaire sur l’héritière, qui a provoqué une agitation en raison de certaines scènes qui y apparaissent, qui ont presque été éliminées.

Au cours des dernières semaines, le nom de Paris Hilton a fait la une des journaux et a été à la mode en raison non seulement d’être l’une des héritières les plus riches des États-Unis, mais aussi en raison de son nouveau métier de DJ elle-même qui lui a apporté certains conflits avec son ancien partenaire qui a été vu dans un documentaire qu’elle a récemment publié.

Il a récemment commencé à promouvoir le nouveau documentaire qu’il lancera avec YouTube, où l’une des scènes a été presque éliminée, auquel des millions de femmes et peut-être d’hommes s’identifieront sûrement lorsqu’ils la verront.

A cette époque, elle avait une relation avec Alex Novakovik, quelques minutes avant de commencer sa présentation au festival Tomorrowland à cette époque son petit ami, aurait voulu casser un de ses ordinateurs avec lequel elle aurait dit présentation.

Dans ladite scène Paris Hilton il était sur le point d’avoir une panne parce que sa présentation aurait pu être gâchée par son partenaire, parce que l’instrument avec lequel il allait travailler aurait pu tomber en panne.

Le documentaire qu’il a publié il y a quelques semaines en collaboration avec YouTube Originals Paris Hilton Il a exposé une partie de ses relations toxiques qu’il a eues tout au long de sa vie, parmi lesquelles Alex, les deux ont joué dans l’une des scènes qu’il voulait éliminer à l’époque.

C’était une sorte de discussion et de fragilité de la DJ dans laquelle elle était exposée, car elle exprimait tous ses sentiments, son inconfort et sa colère, que les caméras ont réussi à capturer parfaitement.

Le documentaire parle de ses relations toxiques en raison d’une faible estime de soi qui en est venue à souffrir du fait d’un internat dans lequel elle a été pendant une année entière, ce qu’elle affirme selon ses propos selon le portail Who was all hell, pour les expériences qu’il avait se reflétait dans chacune de ses relations.

L’ami de Kim Kardashian a toujours été une célébrité, c’est même elle qui a lancé des émissions de téléréalité avec son émission “The Simple Life” aux côtés de Nicole Richie, celle-ci qui a donné lieu à “Keeping Up With the Kardashians” avec Kim Kardashien et sa famille.

Heureusement, la scène n’a pas été supprimée du documentaire, Paris Hilton Il semble avec son petit ami qu’elle lui demande de faire certaines choses et elle mentionne que son public ne peut être nié, c’est ce qu’ils entendent.

Peut-être par vengeance, Alex Novakovic a décidé de jeter son ordinateur afin de gâcher sa présentation.

Il arrive un moment où son équipe de production lui dit qu’elle doit apparaître sur scène, à ce moment elle s’apprête à quitter l’endroit où elle était et évidemment prendre son ordinateur pour faire sa présentation, son copain va la “sauver” mais Apparemment il tombe de table, avant que ce Paris ne réagisse très énervé et demande à quelqu’un d’autre de prendre l’appareil.

Malgré le fait que ce moment précis aurait pu adopter une attitude enfantine et quitter la série, de manière mature elle a réussi à avancer et bien qu’elle ait eu des problèmes avec son mec ce jour-là elle a réussi à le surmonter, aujourd’hui on voit que la belle blonde a aussi tendance à souffrir Comme toute femme ordinaire, pour cette raison, des millions de personnes se sont peut-être senties identifiées en voyant cette scène.

Il est impressionnant de voir à quel point une célébrité peut amener d’autres personnes à ressentir de l’empathie pour elle en raison du fait qu’elle a vécu des situations similaires, la même chose se produira sûrement avec Paris Hilton et son nouveau documentaire, déjà disponible sur la plateforme numérique depuis le 15 septembre dernier.

