Les hommes responsables de Ahmaud ArberyLa mort de la victime a une litanie de demandes pour son procès pour meurtre – notamment, ils ne veulent pas que le mot «victime» soit prononcé devant le tribunal en se référant à lui.

Avocats de la défense pour Travis et Greg McMichael – le père et le fils qui ont pourchassé Ahmaud avec leur camion, puis l’ont abattu et tué dans une lutte – ont déposé de nouvelles requêtes … qui interdisent notamment à l’accusation de se référer à Ahmaud comme une victime devant le jury, parce qu’ils disent que c’est une conclusion qui ne peut être tirée avant un verdict.

Selon les documents, obtenus par TMZ, les McMichael soutiennent qu’aucun crime n’a été commis – rappelez-vous, ils ont plaidé non coupable et a fait valoir la légitime défense. En conséquence … ils disent que “des mots chargés” comme “victime” pourraient nuire aux jurés contre eux du saut.

Les McMichael veulent un langage neutre utilisé pour une juste action, car ils n’ont concédé aucun acte répréhensible de leur part.

Il y a plus … les McMichael ont également demandé qu’une seule photographie «dans la vie» soit autorisée au procès pour représenter Ahmaud – et que cette photo le montre seul sans aucun membre de sa famille ni aucun ami. Non seulement cela, mais la défense demande qu’aucun membre de sa famille ne puisse l’identifier devant le tribunal … ils veulent que cela soit fait par un témoin tiers non lié, si nécessaire.

La raison … ils soutiennent que trop de photos du gars créeront un préjugé profondément ancré dans l’esprit collectif du jury et peindront Ahmaud comme un personnage sympathique. Ils disent qu’ils ne veulent pas non plus que sa famille soit impliquée dans l’identification à cause de possibles explosions émotionnelles, qui peuvent également affecter les jurés. Donc en d’autres termes, les McMichael veulent que cela soit aussi stérile que possible.

Une dernière chose … les McMichael ont demandé que les masques BLM ne soient pas autorisés au tribunal, que tout appel de prison qu’ils ont fait soit radié comme preuve utilisable, mais que le casier judiciaire d’Ahmaud soit admissible.

Un juge n’a pas encore pesé et une date de procès n’est pas fixée.