La Première Dame Melania Trump a également été testée positive pour le coronavirus, et «va bien», a déclaré samedi après-midi sa chef de cabinet, Stephanie Grisham. Le mari de Trump, le président Donald Trump, a été testé positif jeudi et tous deux présentent des symptômes du COVID-19. Le président a été emmené au Walter Reed Medical Center vendredi après-midi, mais Trump reste à la Maison Blanche.

“Mme. Trump va bien. Ses symptômes ne se sont pas aggravés et elle continue de se reposer. Elle reste en contact avec son mari. Elle pense à tous les malades et leur souhaite un prompt rétablissement “, a déclaré Grisham à Peter Alexander de NBC News. Vendredi, Trump a tweeté qu’elle avait des” symptômes bénins “du coronavirus, mais qu’elle” se sentait globalement bien “. Elle espérait pour une “récupération rapide”.

L’état exact du président Trump est encore inconnu, en raison des déclarations contradictoires de la Maison Blanche samedi. Lors d’une conférence de presse devant Walter Reed, le Dr Sean Conley et les autres médecins du président Trump n’ont pas confirmé si Trump avait besoin d’oxygène supplémentaire. Conley a déclaré à plusieurs reprises que Trump n’avait pas besoin d’oxygène supplémentaire samedi. “Il n’en a pas eu besoin ce matin, aujourd’hui du tout”, a déclaré Conley, rapporte CNN.

Les journalistes ont demandé si le président en avait jamais eu besoin pendant sa maladie, mais Conley a seulement dit que Trump “pour le moment” n’en avait pas besoin, ajoutant: “Hier et aujourd’hui, il n’était pas sous oxygène”. Cependant, une source a déclaré que le président de CNN Trump “avait définitivement eu de l’oxygène” à la Maison Blanche vendredi, avant son hospitalisation.

Quelques instants après la conférence de presse de Conley, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré aux journalistes du pool de la Maison Blanche que la situation était toujours très grave. “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet”, a déclaré Meadows.

Le président Trump est traité à la suite présidentielle de Walter Reed, et cela lui permettra de continuer à exercer ses fonctions de président. Il reçoit deux traitements expérimentaux. Vendredi, il a commencé un cours de cinq jours de remdesivir, qui peut être utilisé pour les patients modérément et gravement malades, rapporte l’Associated Press. Il a également reçu une dose d’un médicament que Regeneron teste et qui envoie des anticorps au système immunitaire.

La Maison Blanche travaille à retracer les nouvelles infections parmi les aides de Trump et les républicains. Les tests positifs sont intervenus après un événement du 26 septembre, lorsque le président a nommé la juge Amy Coney Barrett son nouveau candidat à la Cour suprême. Beaucoup d’autres qui ont assisté à l’événement ont été testés positifs, notamment Chris Christie, Kellyanne Conway, Hope Hicks et trois sénateurs républicains, Mike Lee, Thom Tillis et Ron Johnson. Très peu de gens ont été vus porter des masques faciaux lors de l’événement et les gens ont ignoré les directives de distanciation sociale.