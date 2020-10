Les talibans ont officiellement approuvé le président Donald Trump comme leur candidat préféré pour l’élection présidentielle de 2020. Vendredi, deux porte-parole des talibans ont déclaré à CBS News qu’ils espéraient que Trump remporterait les élections le mois prochain, estimant que leurs objectifs étaient alignés. Le porte-parole de la campagne de Trump a dénoncé cette approbation, bien que le président lui-même ne l’ait pas commenté publiquement.

“Nous pensons que Trump va gagner les prochaines élections parce qu’il a prouvé qu’il était un politicien qui a accompli toutes les promesses majeures qu’il avait faites au peuple américain, bien qu’il ait peut-être manqué de petites choses, mais a accompli les plus grandes promesses, donc il Il est possible que le peuple américain qui a connu des tromperies dans le passé fasse à nouveau confiance à Trump pour ses actions décisives », a déclaré le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid. “Nous pensons que la majorité de la population américaine est fatiguée de l’instabilité, des échecs économiques et des mensonges des politiciens et fera à nouveau confiance à Trump parce que Trump est décisif, pourrait contrôler la situation à l’intérieur du pays.”

Gemmes dans cette pièce: 1. Les talibans ont noté qu’ils accordent beaucoup d’importance au credo de Trump «l’Amérique d’abord». 2. “Trump a été beaucoup plus honnête avec nous que nous ne le pensions … stupéfait par son offre de se rencontrer à Camp David” 3. «Trump pourrait être ridicule pour le reste du monde, mais… homme sensé et sage pour les talibans» https://t.co/s0OReIiyh7 – Mujib Mashal (@MujMash) 10 octobre 2020

“D’autres politiciens, dont Biden, scandent des slogans irréalistes”, a poursuivi Mujahid. “Certains autres groupes, qui sont de plus petite taille mais sont impliqués dans les affaires militaires, y compris les propriétaires de sociétés de fabrication d’armes et d’autres qui bénéficient d’une manière ou d’une autre de l’extension de la guerre, ils pourraient être contre Trump et soutenir Biden, mais leur nombre parmi les électeurs est faible. . “

Le soutien enthousiaste des talibans à Trump est probablement enraciné dans son objectif de retirer les troupes américaines d’Afghanistan après 19 ans de guerre sans fin, bien que jusqu’à présent, le président n’ait pas tenu cette promesse de longue date. Les talibans sont un groupe militant de fondamentalistes islamiques sunnites, dont le but est de faire appliquer la charia, ou loi religieuse dans tout l’Afghanistan. Ils ont été comparés aux nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale et ont combattu les forces américaines après les attaques terroristes du 11 septembre.

Tim Murtaugh, de la campagne Trump, a déclaré samedi qu’ils “rejetaient” ce soutien des talibans, ajoutant: “Les talibans devraient savoir que le président protégera toujours les intérêts américains par tous les moyens nécessaires”.

L’administration Trump a signé un pacte avec les talibans en février, acceptant de retirer les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le printemps 2021, à condition que les talibans négocient un accord de partage du pouvoir adéquat avec les puissances rivales de la région. Cependant, les talibans ont également salué le travail domestique de Trump – en particulier sa philosophie «l’Amérique d’abord».

“C’est le slogan de Trump depuis le début qu’ils ne sont pas des flics pour le monde et ne veulent pas d’un seul drapeau et hymne pour le globe, mais leur priorité est l’Amérique”, a déclaré Mujahid. «Lorsqu’il n’y a pas d’ingérence des États-Unis dans d’autres pays, nous pensons qu’ils font face à moins de menaces que leur position agressive. Trump a une politique concrète à cet égard et c’est mieux pour l’Amérique. Honnêtement, Trump a été beaucoup plus honnête avec nous que nous avons pensé, même nous étions stupéfaits par son offre de rencontrer les talibans à Camp David. “

Un autre dirigeant taliban a déclaré à CBS News: “Trump est peut-être ridicule pour le reste du monde, mais il est un homme sain d’esprit et sage pour les talibans.”