L’assouplissement par le gouvernement des restrictions relatives aux coronavirus à Noël entraînera “presque certainement” une augmentation du taux d’infection, ont averti les experts.

La British Medical Association (BMA) a déclaré que le virus “ne fait pas de discrimination”, ajoutant que la priorité devrait maintenant être de réduire le plus possible le taux d’infection d’ici Noël.

La distanciation sociale sera détendue dans les bulles, donnant aux gens la chance d’embrasser amis et famille pour la première fois depuis des mois.

Les experts médicaux ont depuis mis en garde contre les risques liés à l’assouplissement des restrictions, mettant en garde contre un potentiel d’hospitalisations et de décès supplémentaires.

Le président du conseil de la BMA UK, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré: “Il y a un juste équilibre à trouver lors de la mise en balance des risques associés à Covid-19 et du souhait compréhensible de voir des êtres chers à Noël.

«Ce virus ne discrimine pas certains jours de l’année.

«Assouplir les règles sur le mélange à l’intérieur pendant une période de cinq jours entraînera presque certainement le risque d’une augmentation du taux d’infection et peut-être plus d’hospitalisations et de décès, ajoutant une pression supplémentaire sur le service de santé, les médecins et le personnel du NHS.

«Avec des niveaux d’infections et des hospitalisations toujours extrêmement élevés, et le nombre quotidien de décès dans la deuxième vague en augmentation, nous ne voulons pas que des êtres chers tombent gravement malades, soient hospitalisés ou que leur vie soit menacée ce Noël.

«La priorité doit maintenant être d’aider le public à adhérer à des règles strictes en matière de distanciation physique et de contrôle des infections afin de faire baisser encore les taux d’infection d’ici Noël. Plus le niveau d’infection est bas, moins les familles risquent de se réunir à Noël. “

Le Dr Nagpaul a ajouté qu ‘”il est absolument vital” que les gens adoptent les précautions de sécurité nécessaires en cas de mélange avec d’autres ménages, comme la ventilation des pièces et la limitation des contacts physiques lorsque les masques ne sont pas portés.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré: «Tout assouplissement des restrictions pendant la période de Noël entraînera presque inévitablement une augmentation de la transmission, et donc des maladies, des hospitalisations et malheureusement des décès.

“La question est de savoir si ce risque accru est tolérable par rapport aux avantages.”

Le professeur Hunter a déclaré qu’il y aurait “une certaine pression à la baisse” sur la transmission en raison de la fermeture des écoles pour les vacances de Noël, alors qu’il pourrait y avoir un effet similaire du “bon fonctionnement” du système de niveaux.

Il a ajouté: «À condition que le nouveau système de niveaux soit mieux géré qu’en octobre, toute augmentation des cas pourrait être relativement de courte durée.

«Après Noël, nous devrons encore vivre au moins quelques mois de restrictions.

«Noël, que nous célébrions ou non la journée comme une fête religieuse, peut être ce dont nous avons besoin pour passer le reste de l’hiver».