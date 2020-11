Selon un nouveau rapport du New York Times, les impôts vont augmenter pour de nombreux Américains à partir de 2021, et les républicains sont à blâmer. La hausse des impôts était prévue depuis le moment où le président Donald Trump a adopté la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi, qui a réduit les impôts pour la plupart des Américains à l’époque. Cependant, cette politique fiscale temporaire comptait sur les augmentations automatiques à venir l’année prochaine.

Le Times a constaté que la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi entraînera des «augmentations d’impôts automatiques et échelonnées tous les deux ans» à partir de 2021. D’ici 2027, ces augmentations d’impôts toucheront presque tous les Américains – à l’exception des plus riches. C’est parce que les politiques fiscales intégrées dans le projet de loi visent ceux qui ont un revenu de 75 000 $ par an ou moins, soit environ 65% des contribuables américains.

Certains, y compris Joseph E. Stiglitz du Times, supposent que ces augmentations d’impôts auraient été calculées après l’élection présidentielle de 2020, lorsque la candidature de Trump à la réélection serait terminée d’une manière ou d’une autre. Les augmentations peuvent servir d’attaque contre le président élu Joe Biden, permettant aux républicains de le blâmer même s’ils adoptent ces augmentations d’impôts sous l’administration Trump.

Les dispositions de la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi atteindront leur pleine maturité en 2027, divisant effectivement le pays en deux groupes, selon Stiglitz – ceux qui gagnent plus de 100000 dollars par an et ceux qui gagnent moins. Cette dernière tranche d’imposition engloberait environ 75% des contribuables américains. Les dispositions de la loi sont telles qu’à ce moment-là, les riches pourraient bénéficier de réductions d’impôt régulières alors que les pauvres ne le pouvaient pas.

Le projet de loi semble également venir en premier pour les tranches d’imposition les plus basses, à commencer par celles qui gagnent entre 10 000 et 30 000 dollars par an – maintenant environ un quart des Américains. Cela comprend de nombreuses personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qui est actuellement de 26 200 dollars par an pour une famille de quatre personnes. En vertu de cette loi, en 2021, ces personnes bénéficieront d’une augmentation d’impôt d’environ 365 $ chacune.

Ces augmentations d’impôts pour les Américains à faible revenu ont peut-être été mises en place pour essayer de compenser les allégements fiscaux massifs accordés aux extrêmement riches et aux entreprises sous l’administration Trump. Stiglitz suppose que cela a créé un déficit budgétaire, expliquant l’hésitation des républicains à adopter un autre chèque de relance massif en 2020.

Selon Stiglitz, ce plan est toujours réversible, selon la façon dont Biden aborde son premier mandat de président. Le plan de Biden augmenterait les impôts sur tout revenu supérieur à 400000 $, de sorte que même ceux qui gagnent ce montant ne voient leurs impôts augmentés que sur le montant supérieur à 400000 $. La question de savoir si Biden sera en mesure d’expliquer de manière positive ce désastre évité aux partisans de Trump abandonnés est une autre histoire.