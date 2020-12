Samedi soir, la suite de Frosty the Snowman, Frosty Returns, a été diffusée sur CBS, et les téléspectateurs de l’émission annuelle de Noël n’ont pas été vraiment impressionnés par le film festif. Le film d’animation des fêtes de 1992 mettant en vedette les voix de Jonathan Winters dans le rôle du narrateur, de John Goodman dans le rôle de Frosty et d’une jeune Elisabeth Moss dans le rôle de Holly fait partie d’une série de spéciaux de la collection Rankin / Bass Animated Entertainment et mettant en vedette la musique de Mark Mothersbaugh. Pourtant, cela ne s’est pas exactement maintenu au fil des ans.

Recevant une cote d’audience de 18% via Rotten Tomatoes, Frosty Returns aurait non seulement sacrifié la “chaleur et l’innocence” du film original, mais avait un ton intelligent qui frôle la “prédication” aux côtés de “la musique oubliable, souvent chantée. clé.” Bien que les critiques soient assez sévères, le discours sur les réseaux sociaux était encore plus critique. Faites défiler pour voir comment les téléspectateurs de l’émission spéciale CBS ont répondu samedi soir et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

Terriblement pressé?

Même si vous ignorez le fait qu’ils ont manifestement fait un film appelé Frosty Returns où Frosty ne revient pas, et que vous le jugez comme c’est propre, c’est toujours un peu mauvais. Ce n’est pas terrible, mais c’est vraiment très pressé. – Christmas Saltine (@TheWiseSaltine) 11 décembre 2020

