Jeudi soir et vendredi matin, les gens se sont mis dans l’esprit des fêtes en regardant des films séculaires. Home Alone, Just Friends et Die Hard étaient tous sur la liste, tout comme Jingle All the Way. Ceux qui ont regardé le film d’Arnold Schwarzenegger ont exprimé leur enthousiasme pour l’ancien gouverneur à la recherche d’une figurine d’action rare, mais ils ont également révélé leur surprise après l’avoir examinée de plus près. Ils ne savaient pas qu’une star de la WWE dans Big Show avait un rôle dans le film.

Plusieurs personnes ont posté des photos de Jingle All the Way accompagnées d’un message informatif. Ils ont révélé que Big Show faisait en effet partie du film classique et jouait un rôle important. Le lutteur professionnel était l’une des clauses du Père Noël pour l’une des altercations cruciales de Schwarzenegger. Il portait un costume rouge, une fausse barbe et des bretelles. Cependant, Big Show manquait de chemise lors d’une interaction avec Schwarzenegger.

La meilleure partie de regarder ce film est de chanter “WEEEELLLL ITS THE BIG SHOOOWWWW” pendant cette scène – matt jensen (@THE_mattjensen) 25 décembre 2020

“Je vais décorer vos salles bub.” – Rob Taub (@RTaub_) 24 décembre 2020

Le grand spectacle joue un grand méchant Père Noël en jingle tout le long et l’acteur qui a joué Ted a été abattu par sa femme alors qu’il dormait. Faits Kupla pour vous tous 👌🏻👌🏻 – Neil 🇻🇦 (@neily_bhoy) 21 décembre 2020

Celui qui a décidé que The Big Show devrait frapper Vern Troyer dans Jingle All The Way est un génie – Jake Lang (@FakeWang) 25 décembre 2020

Paul “Big Show” Wight dans le rôle du Père Noël énorme aux côtés d’Arnold Schwarzenegger dans le classique de 1996 Jingle All The Way. Je vous souhaite à vous et aux vôtres un joyeux Noël en toute sécurité cette année! pic.twitter.com/2wHcrPuHGI – Histoires de lutte professionnelle (@pws_official) 25 décembre 2020

Je ne peux pas croire que je viens de réaliser que l’énorme Père Noël dans Jingle All the Way est le Big Show. 🙈 c’est littéralement l’un de mes films de Noël préférés. – Jamila Mc (@Jamila_Mc) 20 décembre 2020

Voici votre rappel que Big Show frappe Vern Troyer au visage dans Jingle All The Way – humour néolib grinçant (@MarianiWright) 19 décembre 2020

Je n’avais aucune idée que le grand spectacle était en jingle tout le chemin – Alec (@alecfcunningham) 24 décembre 2020

