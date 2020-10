Deux semaines après sa sortie, les réseaux sociaux bourdonnent toujours à propos du nouveau documentaire Netflix sur le vrai crime American Murder: The Family Next Door. Le film retrace le cas des meurtres de la famille Watts en 2018 à Frederick, dans le Colorado, où Chris Watts a tué sa femme enceinte, Shanann Watts et leurs filles – Bella, 4 ans, et Celeste, 3 ans. Ces crimes horribles amènent les téléspectateurs à parler en ligne, même si beaucoup ne savent pas quoi dire.

American Murder: The Family Next Door utilise des images d’archives, des publications sur les réseaux sociaux, des images des forces de l’ordre et des messages texte pour partager l’histoire des meurtres de la famille Watts. Le documentaire de 82 minutes a frappé Netflix le mercredi 30 septembre et n’a cessé d’attirer les yeux depuis. Au moment d’écrire ces lignes, le film est numéro 6 dans l’ensemble de la liste “Top 10 des films aux États-Unis aujourd’hui” de Netflix.

Le vrai genre de crime a récemment connu une énorme montée en popularité, mais même dans un domaine bondé, The Family Next Door se démarque. L’histoire se distingue par les crimes particulièrement odieux de ses sujets et son mépris apparent pour la vie de sa famille. Dans le même temps, de nombreux téléspectateurs l’ont félicité pour avoir centré les victimes dans le récit, plutôt que le tueur.

Netflix publie peu de données sur les performances de ses productions, mais trois semaines après, il semble clair que ce documentaire est en passe d’être l’un de ses plus populaires. Voici un aperçu de ce que les gens disent sur American Murder: The Family Next Door.

Traitement privilégié

Je pense que c’était dégoûtant de voir à quel point il était bien traité, mais j’espère qu’ils se sentaient aussi mal à l’estomac et qu’il était vil aussi et qu’ils essayaient simplement de faciliter le plus d’informations possible. – Rebecca Daniels (@beccanatsci) 17 octobre 2020

Les Blancs vivent vraiment dans un monde différent. – Maya Angelique👑 (@moneyymaya) 16 octobre 2020

Regarder «American Murder: The Family Next door». Bien que cette tragédie soit dégoûtante et horrible, je dois prendre un moment pour partager ma frustration face à la «sympathie» et aux «soins» flagrants que ces agents traitent avec le meurtrier Chris Watts. Une personne noire n’obtiendrait JAMAIS ça. DÉJÀ. pic.twitter.com/CzDQdWHRM1 – Ashley (@AshhHuntington) 11 octobre 2020

L’impression écrasante de nombreux téléspectateurs du documentaire était l’immense privilège avec lequel le meurtrier était traité. Ils ont noté comment les forces de l’ordre semblaient lui donner le bénéfice du doute à chaque tournant et ont deviné qu’une personne non blanche n’aurait pas reçu le même traitement.

Saisonnier

Des documentaires sur la criminalité Netflix à regarder bc spooky szn:

mal genuis

les procès de gabriel fernandez

la disparition de madeline mccann

Meurtre américain: la famille d’à côté

l’escalier

l’esprit d’Aaron Hernandez

Jeffery Epstein: sale riche – os (@symonealysek) 16 octobre 2020

Pour certains téléspectateurs, le vrai crime est un choix saisonnier menant à Halloween, et ce documentaire a fait la liste.

Sous le choc

Je viens de terminer le docu American Murderer the family next door sur Netflix. Celui-ci est trop. Sous le choc. – Mounia | P-Rep ICONPLUS (@Mounia_NL) 17 octobre 2020

American Murder: The Family Next Door documentaire sur Netflix est MESSED UP Je suis tellement malade à l’estomac quelle blague d’un «homme» – loren (@lorensfulks) 18 octobre 2020

Certains téléspectateurs ne pouvaient pas faire grand-chose mais partager leurs réactions viscérales au documentaire, ce qui les a stupéfiés mentalement et physiquement.

Hommes

Regarder le meurtrier américain: la famille d’à côté et je dois dire que les hommes ne sont pas de la merde – ¹ᴰmae ☼ (@itookapanga) 19 octobre 2020

Tw !! // mort, meurtre

/

/

/

/

/

/

Je viens de regarder ce documentaire américain sur le meurtre de la famille voisine et honnêtement, je ne veux jamais me marier. Les hommes peuvent être si méchants omg. – Maya Angelique👑 (@moneyymaya) 16 octobre 2020

Les vrais fans de crimes ne peuvent pas ignorer le modèle d’hommes assassinant leur femme dans beaucoup de ces documentaires, et dans ce cas, l’indignation était suffisamment forte pour effrayer beaucoup de gens du mariage en général. Plus de quelques commentateurs ont déclaré qu’ils réfléchiraient à deux fois avant de se marier si un homme apparemment normal comme Chris Watts pouvait se révéler être un meurtrier.

Apologistes

je viens de regarder “American meurtre: la famille d’à côté” sur netflix et c’est tellement troublant à quel point Chris Watts était calme des heures après avoir tué toute sa famille. aussi quiconque le défend en disant que sa femme l’a conduit à ce qu’il a fait est une merde. – alexis (@ RobertsAlexis02) 17 octobre 2020

De nombreux commentateurs ont posté des réprimandes de colère contre quiconque «défendait» Watts, bien que peu de moyens de défense puissent être trouvés sur les médias sociaux. Pour la plupart, les téléspectateurs ont été surpris et horrifiés par la réalité de son crime.

Perspective

J’adore la façon dont Netflix a fait cela. C’est comme s’ils venaient du point de vue des vies des victimes perdues plutôt que du point de vue des tueurs. Regarder les enfants en vidéo en direct rend leur vie réelle. Je pense que c’est ce qui est important qu’ils soient plus qu’un titre. – Ann Marie Chao (@ amchow14) 14 octobre 2020

Les téléspectateurs ont félicité les cinéastes d’avoir centré les victimes dans le documentaire plutôt que leur assassin. Ils l’ont comparé à d’autres vrais documentaires sur le crime, arguant qu’il était moins exploiteur et plus sympathique.

Avertissement de déclenchement

Je recommande vraiment d’examiner ce cas, mais seulement si vous n’êtes pas déclenché ou effrayé facilement. chris watts est un perdant scociopathique. https://t.co/QFNuoMl9tC – kylie johnson (@ kylieejohnson17) 16 octobre 2020

Enfin, de nombreux utilisateurs ont averti leurs abonnés que ce documentaire n’était pas destiné à ceux qui seraient déclenchés par des représentations d’une violence extrême. Même en faisant l’éloge du documentaire, ils ont noté qu’il devrait être accompagné d’un avertissement de déclenchement majeur, le cas échéant.

