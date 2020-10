L’impression de Joe Biden de Jim Carrey est revenue sur Saturday Night Live cette semaine, pour brouiller la mairie du candidat démocrate à la présidentielle sur ABC. L’acteur comique emblématique a suivi ses précédentes sorties en tant qu’ancien vice-président, dépeignant Biden comme un vieil homme écureuil, également quelque peu lucide et quelque peu ennuyeux.

Cette interprétation de Biden s’est avérée assez impopulaire auprès des critiques de SNL. Beaucoup disent que la prise de Carrey est trop exagérée, ce qui la fait ressembler davantage à l’un des personnages bien-aimés de Carrey (Ace Ventura, The Mask) qu’à un envoi précis. D’autres ont également juste été furieux à l’idée de se moquer de Biden, estimant que le candidat est en quelque sorte au-dessus de la satire.

Ces prises de position critiques sur l’impression de Carrey ont augmenté de semaine en semaine, beaucoup appelant SNL à remplacer l’acteur. D’autres veulent que la série comique de fin de soirée renonce complètement à se moquer de Biden. Faites défiler pour lire quelques-unes des prises de Carrey’s Biden.

“Je suis désolé s’il vous plaît ne me criez pas dessus mais Jim Carrey ne coupe ou ne capture pas du tout Joe Biden. Trump est un maniaque, Biden est froid. Carrey fait Joe comme un maniaque et ça ne marche pas, personnellement c’est vraiment douloureux de regardez Carrey échouer! ” un utilisateur a écrit.

“Le plus triste ici est que Jim Carrey avec le maquillage ressemble à un sosie légitime pour Biden – comme s’il serait un rando dans une petite ville qui devient viral pour ressembler à Biden”, a écrit une autre personne. “Mais il semble plus déterminé à faire du slapstick Jim Carrey qu’à se faire passer pour Biden.”

“[SNL and Jim Carrey] essayez-vous d’aider Trump à salir Biden ou quoi? C’est un homme bien qui a fait un excellent travail à la mairie “, a tweeté un autre critique. Il a été comparé à Mister Rogers pour une bonne raison. Vous le salir, c’est comme salir Mister Rogers, et nous n’aimons pas ça. Arrêtez déjà.”

D’autres ont également comparé l’impression Biden de Carrey à celles de Jason Sudeikis et Woody Harrelson. “Le portrait de Biden par Jim Carrey est laid et dépourvu de tout charme”, a écrit un téléspectateur. “Jason Sudeikis et Woody Harrelson ont apporté une qualité attachante au rôle. Je suis un fan de Carrey, mais il s’est trompé ici.”

“J’ai senti que Jim Carrey dans le premier épisode avait réussi à canaliser Biden d’une manière que personne ne l’avait encore fait, mais en a fait beaucoup plus,” a écrit un autre critique. Il faut juste y mettre un frein. Les Sudeikis avaient la hauteur, la présence, le sourire, mais c’était tout, et j’ai trouvé que Harrelson avait le pire.

“Cela me fait mal de dire cela, car j’aime vraiment Jim Carrey – mais je ne suis pas fan de son Joe Biden”, a tweeté une autre personne. “Jason Sudeikis et Woody Harrelson étaient bien meilleurs imo.”

Juste regardé [SNL] ouverture: Oui, c’est de la satire. Mais au moins, trouvez quelqu’un qui peut faire un bon Biden. Veuillez ramener Jason Sudeikis. Ou même Woody Harrelson », a ajouté Chris Lu, ancien secrétaire adjoint du Travail.« Ce que fait Jim Carrey ne fonctionne pas. Je vous remercie.”

Saturday Night Live n’a exprimé aucune intention de refondre le rôle de Biden à l’heure de la presse. Carrey n’a pas non plus commenté les réactions critiques à sa performance. SNL est diffusé chaque semaine à 23 h 30 HE sur NBC.

