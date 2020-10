Adele a animé Saturday Night Live ce week-end et de nombreux fans étaient obsédés par sa récente perte de poids. La conversation a porté sur la composition corporelle d’Adele pendant la nuit et s’est attardée sur le sujet tout au long de la matinée du dimanche. De nombreux téléspectateurs n’avaient pas vu Adele depuis qu’elle avait perdu beaucoup de poids, et ils étaient émerveillés par son apparence différente.

Adele a présenté sa perte de poids sur Instagram et lors de certaines apparitions publiques au cours de la dernière année, lorsque la pandémie de coronavirus l’a permis. Elle aurait perdu un total d’environ 40 livres, et elle n’a pas hésité à ce sujet au moment d’accueillir SNL. Elle plaisante: “Je sais que j’ai l’air vraiment, vraiment différent depuis que vous m’avez vu pour la dernière fois, mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et n’emmener que la moitié de moi, et c’est la moitié J’ai choisi.”

Naturellement, de nombreux fans ont été mis mal à l’aise par la discussion publique sur le poids d’Adele, les utilisateurs affichant des photos de la chanteuse et jugeant sa transformation sous différents angles. Certains ont averti que ce genre de discours était dangereusement proche de l’intimidation et pourrait également avoir un impact sérieux sur les personnes souffrant de troubles alimentaires.

Cependant, pour la plupart, les discussions sur Adele étaient adorantes et positives, les commentateurs disant qu’ils étaient heureux pour la chanteuse, mais qu’ils aimaient son travail quoi qu’il arrive. Voici un aperçu de la façon dont les médias sociaux ont géré l’apparition d’Adele sur SNL ce week-end.

Même mais différent

Elle a l’air extrêmement différente mais absolument la même, je suis tellement bizarre – lajon brames (@ lajonbrames2) 25 octobre 2020

La partie la plus étrange pour certains fans était à quel point Adel était reconnaissable même après un changement aussi radical de son corps. Ils s’attendaient à ce qu’une telle transformation les frappe différemment.

‘Toujours belle’

Elle a toujours été belle 🖤 https://t.co/qDQw9QWs6Z – Sérénité. 🐝 (@xChubbyPikachux) 25 octobre 2020

elle était belle avant et après avoir perdu du poids maigre n’égale pas la beauté – maeve | stream superbloom⭐️ (@lousfinallyfree) 25 octobre 2020

Bien sûr, de nombreux fans ont vraiment estimé qu’Adele était belle, peu importe son poids ou sa composition corporelle, et ils l’ont fait savoir au monde. Plus de quelques-uns ont remarqué que le discours sur la transformation corporelle d’Adele frappait près de chez soi, soulevant de mauvais sentiments sur l’image de soi.

Bon humour

ok je peux lui donner ça, elle est drôle lol @ChloeDanguyen – AbdulRahman Ch *** (@ abdulrahman0ch) 25 octobre 2020

Les fans se sentaient à l’aise pour discuter du poids d’Adele parce qu’elle-même l’avait abordé, ont-ils déclaré. Beaucoup ont été mis à l’aise par les blagues de la chanteuse sur sa nouvelle silhouette et ont eu l’impression de rire avec elle à cause de cela.

Voix

«La perte de poids a affecté sa voix» Pendant ce temps, Adele: pic.twitter.com/mSKG9gaRma – © (@alphafemalestan) 25 octobre 2020

Il y a eu un débat parmi les fans sur la question de savoir si la transformation corporelle d’Adele aurait un impact sur sa voix, et si ce serait pour le mieux ou non. Cependant, pour la plupart des téléspectateurs, un sketch a mis cette question au repos.

Colère

OUI! baise ces ppl agissant comme si elle était seulement belle maintenant car elle a perdu du poids 😡😡 elle a été magnifique – yazine 🌶️ (@johnnyHfolly) 25 octobre 2020

Naturellement, certains commentateurs ont eu une réaction instinctive à la discussion répandue sur le poids d’Adele – en particulier les fans de longue date. Ils s’en sont pris aux médias sociaux pour s’être tellement concentrés sur cette transformation corporelle, estimant qu’Adele avait tellement plus à offrir que cela.

Bien

Je suis d’accord. Elle a toujours été aussi belle à mes yeux. Poids allumé ou éteint. 😍 En plus, elle a le talent pour démarrer – Je récupère mon temps (@otter_dimension) 25 octobre 2020

Pour de nombreux fans, c’est le talent d’Adele et sa confiance qui la rendent attirante, pas nécessairement sa composition corporelle. Ils ont fait savoir au monde que le sien est une beauté intemporelle à leurs yeux.

