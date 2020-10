Les Titans du Tennessee ont suscité des critiques ces dernières semaines après qu’une épidémie de COVID-19 ait entraîné le report d’un match contre les Steelers de Pittsburgh. Cependant, il semble qu’une source potentielle de critiques est restée à l’écart de l’équipe de la NFL. Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré un logo des Titans du Tennessee assis dans l’ombre lors du dernier épisode de Saturday Night Live.

Le moment s’est produit alors que l’invité musical Justin Bieber montait sur scène pour sa performance. Il a traversé un studio faiblement éclairé vers son micro, mais les fans ont accordé plus d’attention au côté du plan. Plusieurs ont souligné que le logo des Titans était placé au hasard sur le côté. La vue a suscité l’enthousiasme chez certains fans alors qu’ils anticipaient un croquis sur le thème du coronavirus, mais le logo n’a jamais fait une autre apparition.

Hier soir sur @nbcsnl 👀 pic.twitter.com/wahAxqVjkA – Titans du Tennessee (@Titans) 18 octobre 2020

“Le logo des Titans géants fait une apparition aléatoire pendant la chanson de Bieber sur SNL. Bizarre”, a commenté une personne sur Twitter en regardant l’épisode. Beaucoup ont proclamé qu’il y aurait une esquisse “coupée dans le temps” qui ferait bientôt surface sur YouTube ou sur une autre plate-forme. D’autres utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’il y avait également une toile de fond du stade Nissan assis à proximité.

SNL s’est régulièrement moqué de la NFL et de certains des problèmes qui détournent l’attention des matchs sur le terrain. Un croquis précédent mettant en vedette Chris Pratt a même abordé des questions juridiques. Les joueurs devaient se présenter aux téléspectateurs chez eux en énumérant les charges retenues contre eux. Pratt, en particulier, a déclaré que son personnage avait été accusé de «prostitution involontaire».

Les Titans ont eu plus de 20 joueurs et entraîneurs testés positifs pour le coronavirus après une bataille de la semaine 3 avec les Vikings du Minnesota. L’équipe de Minneapolis a évité tout test positif ou toute épidémie, mais les Titans ont dû fermer l’installation pendant plus de 10 jours. Certains des joueurs qui ont été testés positifs étaient le joueur de ligne défensif Jeffery Simmons, le plaqueur offensif Isaiah Wilson, le secondeur Kamalei Correa, le demi de coin Kristian Fulton, le receveur large Adam Humphries, le joueur de ligne défensive DaQuan Jones, le joueur de ligne défensive Beau Brinkley, le receveur large Cameron Batson, l’ailier serré Tommy Hudson, l’arrière Khari Blasingame et le demi de coin Greg Mabin.

Les Titans du Tennessee sont revenus sur le terrain de football mardi soir pour un match contre les Bills de Buffalo, qu’ils ont remporté 42-16. Ils ont évité de nouvelles épidémies pendant le programme raccourci et ont participé à un autre match dimanche après-midi. Les Titans ont accueilli les Texans de Houston, rival sud de l’AFC, au Nissan Stadium.