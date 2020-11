Samedi soir, les téléspectateurs ont regardé Saturday Night Live pour voir le monologue de l’hôte Dave Chappelle. Ils ont exprimé le désir de voir comment il aborderait le climat politique et de multiples organes de presse projetant Joe Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle de 2020. Cependant, ils ont d’abord dû passer les derniers moments d’un match de football de haut niveau. Les Tigers de Clemson ont joué contre les Irlandais de combat de Notre Dame dans un match serré qui s’est traduit par une double prolongation. Notre Dame a obtenu une victoire de 47-40, éliminant Clemson de sa première place au classement général.

Lorsque les téléspectateurs ont entendu parler du retard, ils ont exprimé leur colère. Ils ont critiqué NBC pour le retard, ainsi que les deux équipes de football qui n’ont pu se battre que longtemps après la fin de la réglementation. De nombreux utilisateurs de Twitter étaient globalement en colère en affirmant qu’ils ne se soucient pas du football, mais certains ont adopté une approche différente. Il y avait plusieurs blagues sur SNL utilisant un jeu comme ouvert à froid.

ce croquis d’ouverture du football snl n’a pas de sens mais je vais lui donner une chance – Desus Nice (@desusnice) 8 novembre 2020

Oh bon seigneur! Ce match de football! #SNL pic.twitter.com/dZdVcHDxly – Joe Blevins (@Joe_A_Blevins) 8 novembre 2020

Il y avait plusieurs fans de SNL exprimant leur irritation samedi soir en raison du match de football retardant le monologue de Chappelle. Ils n’avaient aucune préférence quant à savoir si les Tigres ou les Fighting Irish gagnaient; ces fans voulaient juste que le jeu se termine enfin. Bien qu’une personne ait accepté le retard et l’ait utilisé comme une occasion de faire des blagues sur la longue série de sketchs comiques.

prevnext

Je n’ai jamais plus détesté le football, ça devrait être SNL. 😭😭 pic.twitter.com/DaEVmeMAxc – Bex (@talkingincode) 8 novembre 2020

Les fans de SNL regardent ce match de football comme: pic.twitter.com/uhzozkH0QW – Cette semaine dans SNL (@ThatWeekInSNL) 8 novembre 2020

Il y a certainement de nombreux fans de SNL qui regardent également le football et qui recherchent des équipes universitaires et professionnelles. Cependant, ils étaient minoritaires samedi soir au milieu du retard Clemson-Notre-Dame. Les utilisateurs vocaux sur les médias sociaux ont fermement proclamé qu’ils “détestent vraiment” le football, en particulier lorsque le sport retarde l’heure de début de SNL et le monologue d’ouverture d’un humoriste de longue date.

prevnext

Je regarde ce match de football entrer dans une deuxième prolongation alors que tout ce que je veux regarder, c’est #SNL pic.twitter.com/7YypbU1XEG – élan (@BeautyFlawed_) 8 novembre 2020

Cher @nbc

Personne ne se soucie autant de ce match de football que de #DaveChappelle #SNL – Kelly Geistler (@AHybridQuest) 8 novembre 2020

Alors que de nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé à plusieurs reprises leur irritation à propos du match de football retardant SNL, d’autres ont dû utiliser des mèmes et des photos de diverses célébrités. Ils ne pouvaient pas correctement exprimer leur rage avec du texte et ont dû adopter une approche différente samedi soir. Indépendamment de leur sélection de photos, ces utilisateurs de Twitter ont toujours montré leur colère.

prevnext

J’ai besoin que ce match de football stupide se termine dans les 5 prochaines minutes pour pouvoir regarder SNL en paix – jess (@holtzquinn) 8 novembre 2020

sortir ce match de football de l’écran je veux SNL pic.twitter.com/O8OeL7Bo19 – lydia (@lydthegemini) 8 novembre 2020

Il y a eu plusieurs réactions au retard SNL sur NBC. Certaines personnes ont juste exprimé leur tristesse d’avoir à attendre plus longtemps pour le monologue de Chappelle. D’autres, cependant, ont proclamé qu’ils étaient vraiment indignés de devoir regarder les dernières étapes de Clemson contre Notre-Dame. Ils ont répété ce point à plusieurs reprises en exprimant leurs opinions sur le sport du football.

prevnext

Je me fiche vraiment du football. Ce foutu jeu peut-il se terminer pour que SNL puisse commencer. pic.twitter.com/6ZtT65ZRMK – Holls 👻 (@Hollysaysrawrr) 8 novembre 2020

Des millions de personnes à l’écoute de SNL seront présentées à la majesté des revues de replay de football universitaire. Je ne peux pas acheter ce genre de publicité. – Kevin Clark (@bykevinclark) 8 novembre 2020

Les utilisateurs de Twitter qui ne voulaient regarder que le monologue de SNL et Chappelle ont proclamé à haute voix qu’ils n’étaient pas satisfaits de la double prolongation de samedi soir et du retard qui a suivi. Les fans de football, cependant, ont vu la situation différemment. Ils ont exprimé leur enthousiasme à l’idée que les nouveaux téléspectateurs se connectent et voient la nature bizarre des règles des heures supplémentaires du football universitaire et des critiques de rediffusion.

prevnext

Va regarder #SNL et il y a du football. pic.twitter.com/zob4kMXp4z – Gail Osborne🤨🥴⚔️🛡 (@gkosborne) 8 novembre 2020

Je suis Tryna regarder snl mais le football universitaire est toujours sur smh pic.twitter.com/k1LREuvkQr – 12 Ball (@ 12Ball2) 8 novembre 2020

De plus en plus de mèmes ont fait surface sur les réseaux sociaux samedi soir alors que les fans de SNL se connectaient à NBC. Ils ont utilisé ces photos et des Gifs animés comme méthodes pour montrer leur colère à propos du match de football, de la double prolongation et de son effet sur le programme télévisé. Les téléspectateurs de la SNL n’ont pas retenu leurs critiques tout en discutant de la perturbation et du fait que NBC a également diffusé un segment d’actualité de 30 minutes, augmentant le délai.

prevnext

J’ai besoin de savoir quand SNL commencera (cela commencera 30 minutes après la fin du match) car je ne suis pas assis à travers le football et les actualités. Lol – jax ☘️ (@jaxbra) 8 novembre 2020

@nbcsnl attend CET épisode de #SNL depuis 4 ANS. Et maintenant … je suis coincé à regarder le football universitaire ??? 😥 pic.twitter.com/RcNOrvQ05V – John Edward ‘Skip’ Bayless Jr. (@AngusEnol) 8 novembre 2020

Il y avait une très longue période d’attente pour de nombreux fans de SNL. Oui, le retard de samedi soir a repoussé l’heure de début de l’émission, mais ce n’était pas la seule période d’attente. Ces téléspectateurs ont également proclamé qu’ils avaient attendu cet épisode spécifique depuis le moment où le président Donald Trump a pris ses fonctions.

prev