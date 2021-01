Sons of Anarchy est incontestablement l’un des meilleurs et des plus populaires émissions de FX. Alors que l’émission a été créée en 2008 et s’est terminée en 2014, de nombreux fans découvrent encore la série pour la première fois. L’émission, créée par Kurt Sutter, a duré 92 épisodes sur sept saisons et a été un succès d’audience à l’époque. En raison de ce fait et de la haute qualité de l’émission, elle a été un incontournable des services de streaming comme Hulu (et jusqu’à récemment, Netflix). De plus, FX diffuse maintenant Mayans MC, un spin-off SOA avec une troisième saison en cours.

Tous ces facteurs attirent les téléspectateurs à l’émission, qui met en vedette Charlie Hunnam dans le rôle de Jax Teller, Ron Perlman et Clay Morrow et Katey Sagal dans le rôle de Gemma Teller Morrow. En effectuant une recherche sur Twitter, vous pouvez voir ce que les spectateurs pour la première fois en ressentent. La plupart semblent apprécier et obtiennent le battage médiatique de la série, certains étant éviscérés par la finale de la série. Faites défiler pour voir quelques réactions des fans de Sons of Anarchy découvrant la série pour la première fois.

Je viens de terminer #sonsofanarchy sur Netflix pour la première fois. Je ne sais pas pourquoi je n’ai jamais regardé cette émission incroyable auparavant. Je suis en larmes. – Nicki Mehling (@ nicsun01) 3 janvier 2021

J’ai terminé Sons of Anarchy POUR LA PREMIÈRE FOIS JAMAIS et j’ai tellement aimé chaque morceau de tout mon cœur🏍 C’est essentiellement Hamlet. 🎭

Je l’ai aimé. – Rosy Gutierrez🦙 (@missrosygtz) 28 décembre 2020

La seule émission que j’ai regardée ces derniers temps est Sons of Anarchy (pour la première fois), et putain maintenant je peux voir pourquoi c’était si excité à l’époque – Brandon (@Brandon_Aria) 3 janvier 2021

Je regarde donc Sons of Anarchy pour la première fois et je suis à 14 secondes de la saison 4 et Jax s’est coupé les cheveux. Puis-je sauter cette saison? – 𝙶𝚛𝚎𝚝𝚌𝚑𝚎𝚗 𝚁𝚊𝚍𝚏𝚘𝚛𝚍 (@GretchenRadford) 7 janvier 2021

Regarder Sons Of Anarchy pour la première fois et cette merde un peu dur. Et oui je sais que je suis comme maaad des années de retard lol mais je n’ai jamais eu de câble donc j’ai dû attendre qu’il soit sur des plates-formes fumantes et je n’y arrive enfin – Fan de Pacers déprimés (@Doublecup_Mud) 3 janvier 2021

