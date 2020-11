V

Les téléspectateurs ont réagi aujourd’hui à un documentaire «inspirant» du correspondant de la BBC, Frank Gardner, qui a été partiellement paralysé lorsqu’il a été abattu alors qu’il reportait en Arabie saoudite.

Le journaliste et caméraman de 59 ans Simon Cumbers a été pris en embuscade par al-Qaïda en Arabie saoudite il y a 16 ans. Cumbers a été tué et Gardner paralysé du genou vers le bas.

Dans son nouveau documentaire Being Frank, qui a été diffusé sur BBC Two jeudi soir, il documente le jour où il a été attaqué et comment cela a changé sa vie.

Il montre également les aspects pratiques de la vie avec un handicap et comment les gens interagissent avec lui alors qu’il est dans son fauteuil roulant.

(

Gardner dans le documentaire

/ BBC / Films curieux)

Avant la diffusion, il a déclaré à propos du documentaire: «Je veux que les gens voient l’iceberg sous la surface.

«Les gens regardent quelqu’un en fauteuil roulant, comme moi, et ils pensent probablement ‘pauvre type, je me demande s’il a besoin d’un peu d’aide?’ Ce qu’ils ne voient pas, c’est tout ce que nous devons gérer sous la surface. “

Ce matin, les téléspectateurs ont réagi à l’émission, saluant le documentaire comme «convaincant».

Le Dr Charlotte Lydia Riley a tweeté: “C’est vraiment génial, une télévision fascinante.”

Un autre a écrit: «Les reportages de Frank Gardner ont toujours été de premier plan, mais ce documentaire est autre chose. Irrésistible.”

Nigel Corgingley a écrit: «Documentaire de Frank Gardner – l’un des meilleurs documentaires jamais réalisés. Un regard incroyablement difficile, mais un homme inspirant vaincre les revers et l’adversité de manière catégorique.

John O’Connell a écrit: «Excellent documentaire sur le journaliste Frank Gardner sur BBC2« Being Frank ». Cela vaut vraiment le coup pour tous ceux qui l’ont manqué.

Andrew Wilson a écrit: «Regarder ‘Being Frank: Frank Gardner’ sur la BBC et quelle montre c’est. Les défis qui changent la vie de subir des blessures et la vie avant et après. Brave, honnête et encourageant. »

Gardner s’est tourné vers le journalisme dans la trentaine et est maintenant le correspondant de la sécurité de la BBC.

Gardner et Cumbers tournaient dans un quartier résidentiel de la capitale de l’Arabie saoudite, Riyad, en 2004, lorsqu’ils ont été attaqués.

Dans des images inquiétantes – montrées pour la première fois dans le documentaire – Gardner est pris en embuscade par des membres d’al-Qaïda alors qu’il parlait avec un gardien.

«Ils nous ont tiré dessus à bout portant», dit le journaliste.

(

Frank se rend à l’USI où il a été soigné après l’attaque

/ BBC / Films curieux)

Il a été abattu six fois. La première balle a touché l’épaule de Gardner, la seconde sa jambe.

«Puis ils se sont tenus au-dessus de moi et ont mis le reste en moi.

Il a passé des mois à se rétablir aux soins intensifs – mais est retourné au travail 10 mois seulement après l’attaque.

Depuis, il a parcouru le monde et continue de participer à des activités comme le ski et l’équitation.