Prime Day était la semaine dernière, mais certains détaillants proposent toujours des offres qui donnent à l’événement d’Amazon une course pour son argent – aucun abonnement Prime n’est requis. Best Buy est l’un de ces détaillants, proposant des offres sur les systèmes de sécurité domestique Nest et les téléviseurs 4K. En parlant de cela, vous pouvez économiser 120 $ sur le modèle 55 pouces de Toshiba illustré ci-dessus, qui se situe au-dessus des autres modèles Fire TV Edition prenant en charge Dolby Vision HDR. La qualité de l’image et le design ne vous épateront probablement pas, mais c’est un très bon rapport qualité-prix. Le prix final est de 330 $.

Image: LG

Le téléviseur OLED CX de 55 pouces de LG qui a été lancé à la fin du printemps est à son prix le plus bas sur Amazon et Best Buy. Habituellement 2000 $, c’est 500 $ de réduction à 1500 $. C’est tout à fait l’écart de prix entre celui-ci et le produit ci-dessus, mais ce qui explique la disparité est un énorme bond en avant dans la qualité d’image du téléviseur LG CX OLED. Son panneau OLED affiche plus de couleurs et a la capacité d’éclairer des scènes de manière précise et réaliste.

Si vous aimez les jeux, ce téléviseur est doté des technologies de synchronisation adaptative Nvidia G-Sync et AMD FreeSync et d’un temps de réponse faible de 1 ms, vous éviterez ainsi de voir des déchirures d’écran et d’autres artefacts visuels. De plus, avec ses ports HDMI 2.1, la PS5 et la Xbox Series X peuvent afficher plus de 60 images par seconde.

Halo: The Master Chief Collection pour PC est de 12 $ de réduction si vous achetez le jeu via le Microsoft Store. La collection de six jeux coûte actuellement 40 $ sur Steam, mais c’est 28 $ si vous achetez directement via Microsoft. Il convient de noter, cependant, que la collection sera liée à votre compte Microsoft, et bien que vous puissiez l’ajouter à votre bibliothèque Steam, vous ne gagnerez pas de succès Steam.

Photo par Nick Statt / The Verge

Google Nest a récemment abandonné son système d’alarme Nest Secure, mais c’est 250 $ chez Best Buy (généralement 400 $). Normalement, je ne suggérerais pas un produit qui vient de recevoir la hache au billot, mais ce prix est plus bas que d’habitude. En outre, Google a affirmé dans une déclaration partagée avec The Verge que “nous continuerons à soutenir nos utilisateurs de sécurité de la même manière.” Donc, si vous êtes intéressé par un système de sécurité Nest, c’est peut-être le bon moment pour acheter.