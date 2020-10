Jusqu’au dimanche 1er novembre, Best Buy donne aux acheteurs une autre tranche de temps pour conclure des offres avant le Black Friday plus tard dans le mois. La plupart d’entre eux sont des répétitions de l’événement de lancement du Black Friday du détaillant qui s’est opposé à Prime Day, bien que quelques-uns soient de nouveaux arrivants. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières offres du Black Friday tout au long du mois, peu importe d’où elles viennent ou quand elles tombent réellement, alors restez à l’écoute.

Si vous recherchez un téléviseur 4K avec une qualité d’image et un contraste fantastiques, le point culminant se trouve sur le tout nouveau téléviseur OLED 65 pouces de Vizio. Il en coûte normalement 2000 $, mais c’est 500 $ de réduction jusqu’à la fin de la vente dimanche. Ce modèle devrait figurer sur votre liste si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur doté de HDMI 2.1, ce qui vous aidera à tirer le meilleur parti de vos consoles PS5 ou Xbox Series X.

Il y a une autre bonne affaire sur un téléviseur OLED. Le téléviseur OLED CX de 55 pouces de LG était initialement listé pour 1800 $, mais il est actuellement de 1400 $ chez Best Buy ainsi que chez d’autres détaillants comme Amazon.

Vous avez également une autre chance d’obtenir le téléviseur intelligent Samsung 4K HDR de 70 pouces pour seulement 530 $, ce qui vous permet d’économiser 220 $ sur le coût normal de 750 $. Vous ne trouverez probablement pas un téléviseur de cette taille pour beaucoup moins que cela. Vous les trouverez ci-dessous.

Téléviseur OLED 4K Vizio 65 pouces

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le téléviseur OLED 65 pouces de Vizio est sorti pour la première fois en octobre, mais il est déjà de 500 $ chez Best Buy. Vous pouvez en acheter un maintenant pour 1 500 $, ce qui est un prix très agressif.

Image: Amazon

L’appareil de diffusion Fire TV Stick Lite d’Amazon bénéficie de sa première grande remise chez Best Buy. Cela coûte 30 $ chez Amazon, mais vous pouvez le récupérer maintenant pour 18 $. Amazon affirme que ce modèle a «la plus grande puissance de traitement» des appareils de streaming à ce prix.

L’Amazon Echo Show 5 coûte 45 $ chez Best Buy, ce qui correspond à l’offre Prime Day que nous avons vue il y a quelques semaines. Son design et ses fonctionnalités sont similaires au plus grand Echo Show 8, juste dans un boîtier plus petit pouvant tenir sur une table de chevet.

Si vous voulez une horloge intelligente plus simple qu’un écran intelligent riche en fonctionnalités, la nouvelle Smart Clock Essential de Lenovo coûte 25 $ (généralement 50 $). Il dispose de LED segmentées traditionnelles au lieu d’un écran tactile couleur et de l’Assistant Google.

Le dernier casque sans fil phare de Sony, le WH-1000XM4, est revenu à son prix Prime Day de 278 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu, et c’est une bonne affaire si vous voulez des performances de réduction du bruit de premier ordre, ainsi qu’une excellente qualité sonore et une longue durée de vie de la batterie.

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit QC 35 II de Bose sont un excellent choix si les WH-1000XM4 sont un peu trop chers. Ils sont descendus à 200 $, une réduction de 100 $ sur leur prix habituel. Cela correspond au Prime Day que nous avons vu il y a quelques semaines.

Les autres offres de casque antibruit ne manquent pas non plus. Les Beats Solo Pro en bleu foncé, rouge ou bleu clair coûtent 170 $, ce qui représente une grosse réduction de prix de 130 $ qui surpasse de 10 $ l’offre Prime Day.

Cette offre concerne spécifiquement les modèles printemps jaune et rouge lave. Image: Beats

Les écouteurs sans fil Beats PowerBeats Pro en rouge lave et jaune printemps coûtent 160 $, battant le contrat Prime Day qui les a ramenés à 175 $. Si vous êtes séduit par la couleur, c’est une bonne affaire.

Photo par Cameron Faulkner / The Verge

Le haut-parleur Bluetooth Emberton de Marshall est récemment sorti et offre une réduction de 50 $ chez Best Buy. C’est la première baisse de prix que nous ayons vue, ce qui la ramène à 100 $.

Le haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears MegaBoom 3 est également à seulement 100 $ chez Best Buy. Il se vend généralement autour de 175 $ et offrira un son plus grand que le modèle de Marshall ci-dessus.

Le Chromebook Flex 3 de Lenovo coûte 179 $, soit 100 $ de son prix habituel. Ce modèle dispose d’un écran de 11,6 pouces, de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage, ce n’est donc pas l’option la plus performante du marché – bien que ce prix soit bas.