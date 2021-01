T

les emperatures pourraient chuter aussi bas que -10 ° C dans les prochains jours alors que les inondations et les fortes pluies de la tempête Christoph cèdent la place à un hiver plus froid.

La pluie devrait s’atténuer, mais le mercure commencera à plonger, avec des températures inférieures à zéro apportant des conditions glaciales ce week-end.

Un météorologue du Met Office Craig Snell a déclaré: «Nous perdons la pluie, mais nous gagnons un peu plus froid et peut-être aussi un temps hivernal.»

Tempête Christoph: des milliers de propriétés évacuées en raison des inondations

Un avertissement jaune pour les glaces est en place le long d’une grande partie des côtes ouest jusqu’à 10 h vendredi.

L’alerte avertit qu’il y a la possibilité de blessures causées par des conditions glacées sur un sol déjà humide.

L’avertissement s’étend des Highlands écossais, jusqu’au nord-ouest de l’Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu’en Irlande du Nord.

(Un membre du service d’incendie et de secours du Grand Manchester marche le long d’une rue couverte de neige, alors que des préparatifs sont en cours en raison du risque d’inondation / .)

Un avertissement jaune supplémentaire pour la neige et la glace est en place dans les régions du nord de l’Écosse jusqu’à vendredi midi.

Le temps froid se poursuivra pendant le week-end, lorsque les températures pourraient chuter à moins 10 ° C pendant la nuit dans des régions localisées de l’Écosse.

en relation

Il pourrait descendre jusqu’à moins sept dans certaines parties de l’Angleterre, a déclaré M. Snell.

Il a poursuivi: “Il fera froid, je pense que ce sera certainement quelque chose que nous remarquerons tous qu’il fera plus froid qu’il ne l’était au début de la semaine.”

“Je pense que le principal pour la plupart d’entre nous sera que nous verrons des nuits glaciales et avec le sol mouillé par la pluie que nous avons eue, nous pourrions bien voir des plaques de glace”, a-t-il ajouté plus tard.

Des dizaines de résidents de foyers de soins faisaient partie des personnes escortées de chez eux alors que les eaux de crue montaient dans le Cheshire jeudi.

Une quarantaine de résidents ont été aidés hors du foyer de soins Weaver Court à Northwich, Cheshire, par des équipes de pompiers avec des dériveurs jeudi après-midi.

La majeure partie du centre-ville est sous l’eau.

Plus tôt dans la journée, Cheshire Fire and Rescue avait déclaré qu’il était en train de secourir 21 personnes par bateau de la maison de retraite Lea Court dans la ville de Warrington.

Ailleurs, des personnes ont également été invitées à quitter leur domicile dans les régions de Didsbury et Northenden du Grand Manchester, Bangor-on-Dee dans le nord du Pays de Galles et dans la région de Skewen à Neath, au nord du Pays de Galles.

Pendant ce temps, la police du sud du Pays de Galles a déclaré sur Twitter que le corps d’un homme avait été retrouvé jeudi dans la rivière Taff près de Blackweir à Cardiff, la mort étant traitée comme inexpliquée.

Ailleurs au Pays de Galles, des équipes d’urgence ont été appelées pour protéger les approvisionnements en vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca à la suite des inondations à Wrexham Industrial Estate.

Trois avertissements d’inondations graves – signifiant une menace pour la vie – restent en place vendredi matin sur la rivière Dee à Farndon, Bangor-on-Dee et la vallée inférieure de Dee près de Llangollen.

Vendredi matin à 5 heures du matin, 182 alertes d’inondation supplémentaires et 176 alertes d’inondation moins graves étaient toujours en place en Angleterre, 13 alertes d’inondation et 27 alertes d’inondation au Pays de Galles et quatre alertes d’inondation en Écosse.

Les zones les plus durement touchées par la tempête Christoph ont connu moins de précipitations jeudi, le total quotidien le plus élevé étant enregistré dans l’Oxfordshire.

Dans l’ensemble, 31 mm sont tombés à Bicester entre minuit et 20 heures, et le deuxième total le plus élevé était dans l’Aberdeenshire, où 29 mm ont chuté au cours de la même période.

“Heureusement, les zones qui ont vu beaucoup de pluie mardi et mercredi ont certainement été un peu plus sèches aujourd’hui”, a déclaré M. Snell.

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice a présidé une réunion de Cobra en réponse aux inondations en cours jeudi après-midi, mais a réitéré que «le danger n’est pas passé».

Dans une déclaration à l’issue de la réunion, M. Eustice a déclaré: «Les niveaux d’eau restent élevés et il existe un risque de nouvelles inondations la semaine prochaine, donc tout le monde doit rester vigilant, suivre les conseils et s’inscrire aux alertes d’inondation.»