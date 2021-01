Elle a traité le who’s who d’Hollywood, de Kim Kardashian à Gwyneth Paltrow, et maintenant la reine de l’esthétique, le Dr Barbara Sturm, est sur le point de remettre le rebond dans la peau des Londoniens. Sa troisième clinique et spa de la peau phare au monde, très attendue, arrive à Londres et ouvrira ses portes à Mount Street à Mayfair plus tard cette année. En attendant, le sérum Sturm’s The Good C à la vitamine C, 110 £, est disponible à partir de cette semaine et est l’éclaircissant pour la peau que nous pourrions tous faire avec ce mois de janvier morne. (drsturm.com)

La réponse de l’Ayurveda au massage gua sha, mais pour le cuir chevelu. Fabriqué à partir de kansa, un ancien alliage métallique prescrit en médecine ayurvédique pour détoxifier et équilibrer les niveaux de pH, ce peigne lourd stimule la micro-circulation et stimule les points d’énergie ayurvédique sur le cuir chevelu appelés marma, qui relient le corps, apportant l’équilibre. Lancement en février, 82 £ (maulirituals.com)

Le hashtag #houseplant sur Instagram a augmenté de 40% l’année dernière alors que nous cherchions à faire entrer l’extérieur et à profiter des purificateurs d’air de la nature. Cependant, si la parentalité d’une plante panachée est trop d’engagement, optez pour le purificateur d’air inspiré des plantes de Briiv. Aussi puissant que plus de 3000 plantes d’intérieur moyennes, Briiv utilise de la mousse biodégradable, de la noix de coco, du carbone et de la laine pour filtrer l’air au lieu des filtres en plastique non recyclables habituels (dont 15 millions sont éliminés chaque année). Il s’attaque à une pièce de 6 m² en une heure, sans arrosage. À partir de 249 £ (briiv.co.uk)

Vous en avez marre de jouer avec plusieurs bouteilles de vitamines? En utilisant la dernière méthode d’impression nutritionnelle 3D, les piles de vitamines nourries combinent sept ingrédients actifs (parmi un choix de 28) adaptés à votre style de vie dans une mastication végétalienne. À partir de 14,99 €

Un extrait de safran, le super ingrédient anti-anxiété équilibrant l’humeur, stabilisant l’humeur, est ce dont nous avons tous besoin en ce moment. Trouvez-le dans les suppléments déjà très performants de LYMA, qui ont été boostés pour incorporer l’extrait heureux. 298 £ pour un approvisionnement de 90 jours (lyma.life)

The Food Marble a fait le test d’intolérance alimentaire de référence, à la fois mini et mobile. Les médecins utilisent des tests respiratoires à l’hydrogène pour diagnostiquer l’intolérance au lactose et au fructose, car les aliments non digérés fermentent et produisent plus de gaz. Le Food Marble fournit le même test dans un petit appareil, en suivant vos résultats via une application afin que vous puissiez affiner et identifier les déclencheurs alimentaires en temps réel. 149 £ (foodmarble.com)

Dernière entreprise du professeur Green, les suppléments Aguulp sont absorbés en quelques minutes pour améliorer la santé intestinale, tandis que le Pellamex de Curapella contient de la filaggrine, un ingrédient superstar, pour stimuler les capacités d’hydratation de la peau. Suppléments liquides Aguulp, 40 £ pour 20 sachets (aguulp.com); Curapella Pellamex, 49,99 £ pour 30 sachets (curapella.com)

Netflix et Chill – encore plus

L’application Headspace a pris la méditation grand public avec 65 millions de téléchargements à ce jour. Maintenant, il équilibre nos cerveaux via le streaming, en collaborant avec Netflix pour produire ce mois-ci un Guide de la méditation Headspace en trois parties (timing parfait) ainsi qu’un Headspace Guide to Sleep, une série d’ateliers expérientiels qui sortira plus tard dans l’année. (netflix.com/headspace)

Travailler, socialiser et diffuser depuis la maison signifie que nous sommes exposés à la lumière bleue émise par nos écrans comme jamais auparavant et que l’on pense qu’elle est aussi dommageable pour la peau que les UV. En conséquence, le NPD Group a rapporté que les ventes de soins de la peau protecteurs contre la lumière bleue ont augmenté de 170% au premier semestre 2020 et cela ne s’arrêtera pas là, les dernières brumes et lotions aidant à protéger et à hydrater la peau avec un FPS, acide hyaluronique et plus encore.

Lorsque les dîners reprennent, évoquez l’électrosmog pour déclencher le débat. Il y a un réel désaccord et de nombreuses théories quant à savoir si l’électrosmog (alias EMF, champs électromagnétiques créés par le Wi-Fi, l’électricité et les pylônes et appareils de téléphonie mobile) peut nuire à notre santé. Cependant, le monde du bien-être ne prend aucun risque, de l’équipement des chambres avec des interrupteurs qui tuent le Wi-Fi aux centres de bien-être tels que la Villa Stéphanie à Baden Baden, allant plus loin avec des réseaux de cuivre intégrés dans les murs pour bloquer l’électricité et le sans fil. signaux. Pour ceux qui recherchent un soin spa à domicile, les couvertures de sauna infrarouges sont le dernier kit de bien-être et Mihigh lance une version sans EMF, à partir de 399 £ ce mois-ci. La chaleur des ondes infrarouges pénètre dans la peau sept fois plus efficacement qu’un sauna traditionnel et est censée éliminer les toxines, stimuler le collagène et les endorphines et aider à brûler jusqu’à 600 calories.

Comme pour tout type d’entraînement, vous devez continuer à changer votre routine afin d’améliorer votre jeu. L’entraînement au sérum consiste à ajuster les ingrédients actifs de votre sérum afin que vous continuiez à voir des résultats pour votre peau. Jusqu’à présent, Custom DOSE de Skinceuticals est l’une des versions les plus avancées de cette tendance. Une fois que vous avez reçu votre DOSE personnelle telle que prescrite par votre clinicien, vous serez réservé pour d’autres ajustements sériques tous les trois mois. Skinceuticals a ajouté de nouveaux boosters à son menu d’options tout en se préparant à lancer sa première salle de soins à Selfridges dès la réouverture des portes.

Travailler à domicile signifie également travailler à domicile pour le prévisible. Lancé ce mois-ci et fondé par quatre anciens formateurs Bootcamp de Barry, Grndhouse est le premier studio de fitness en ligne dédié uniquement à l’entraînement basé sur la force, offrant des entraînements structurés basés sur la résistance où que vous soyez.

Au milieu de tout le reste, 2020 a été l’année où les bains sonores virtuels sont devenus courants. Des applications telles que Spotify, Myndstream (des fondateurs du groupe de divertissement qui a créé de la musique émotionnelle pour des émissions telles que Game of Thrones et House of Cards) et a: live se concentrent sur la création de musique pour atteindre spécifiquement les objectifs de bien-être quotidien, avec des pistes pour concentration, méditation et mouvement. Si tout cela semble un peu trop Goop pour vous, les neuroscientifiques pourraient changer votre ton. Aux États-Unis, les National Institutes of Health financent la recherche en cours à hauteur de 20 millions de dollars (14,75 millions de livres sterling) combinant la neuroscience et la musicothérapie pour découvrir comment les battements affectent notre cerveau et notre santé. Hackez vos écouteurs pour la santé avec l’un de nos téléchargements préférés, Soul Medicine, 20 £, une collection de morceaux de musique et de méditation composés autour d’une fréquence de 432 MHz, ce qui a été démontré pour stimuler le système nerveux parasympathique, équilibrer les deux côtés du cerveau et diminuer fréquence cardiaque et tension artérielle – une bande-son pour votre âme.

Peloton a fait en sorte que beaucoup d’entre nous se frayent un chemin à travers la pandémie actuelle, mais maintenant c’est Tread de l’entreprise qui est à la mode. Cette version interactive du tapis de course traditionnel combine des exercices pour tout le corps avec des exercices au sol et les conseils (et une saine compétition) fournis par des cours interactifs. L’écran tactile HD de 23,8 pouces s’incline de 50 degrés vers le haut et vers le bas, ce qui vous permet de faire une transition transparente entre la bande de roulement et le travail au sol. Et il est plus petit que votre canapé moyen – bien qu’un peu plus visible. Peloton Tread, à partir de 2295 £ (onepeloton.co.uk)

Ne vous inquiétez pas pour ce test

Les sociétés de technologie et de finance ont normalisé les tests de résistance, surveillant leurs effectifs pour assurer la pérennité de leur santé, et la toute dernière technologie portable permet au grand public de suivre le stress avec des moyens toujours plus sophistiqués. L’Apple Watch Series 6 dont on parle beaucoup (à partir de 379 £; apple.com) renforce la surveillance du stress existante du géant de la technologie avec un moniteur d’oxygène dans le sang intégré pour détecter une respiration rapide et superficielle – un signe d’anxiété – ainsi que le surmenage en particulier en altitude. Fitbit’s Sense (299,99 £; fitbit.com) est le premier gadget portable à suivre le stress en mesurant à quel point la peau conduit l’énergie (connue sous le nom d’activité électrodermique), en surveillant les petits changements électriques de la sueur sur votre peau lorsque vous placez votre paume sur le visage de l’appareil. Fait intéressant, Halo d’Amazon, auquel l’accès est actuellement accessible uniquement aux États-Unis, dispose d’un moniteur de “ tonalité ” qui peut évaluer les changements dans votre voix qui indiquent le stress ou l’anxiété.

Il semble que nous ne soyons pas encore fatigués par le CBD, le marché dépassant celui des suppléments de vitamine C et D. Le CBD est utilisé de manière toujours plus inventive, des boissons calmantes aux bandelettes orales qui se dissolvent lorsqu’elles sont placées sous la langue et aux tampons contenant du CBD. Cependant, attendez-vous à en savoir plus sur d’autres cannabinoïdes, qui sont des composés présents dans la plante de chanvre, tels que le CBC (cannabichromène) et le CBG (cannabigérol). En attendant, augmentez les effets du CBD avec des huiles qui le combinent avec des terpènes, des composés végétaux trouvés en fortes concentrations dans le chanvre. On pense que la combinaison de terpènes avec du CBD crée ce que l’on appelle un effet d’entourage, augmentant l’impact global du CBD.

La cryothérapie a gagné du terrain avec Wim Hof, athlète de l’extrême devenu gourou du bien-être, inculquant les avantages des températures glaciales choquantes – et, hé, les douches froides sont gratuites. Maintenant, le roulement de glace est la dernière technique de massage cutané à essayer. Une version plus fraîche du roulement du visage, il dégonfle la peau tandis que l’élément cryo, ou «glace», stimule la microcirculation pour vous réveiller, vous et votre peau, rapidement.

Rencontrez la femme qui reprend le tapotement – la thérapie pas la danse. Poppy Delbridge, premier tappeur et entraîneur londonien, a une vision dynamique des tapotements traditionnels. La technique de la liberté émotionnelle, ou EFT, vise à soulager rapidement les blocages émotionnels qui nous retiennent par, euh, en puisant dans l’amygdale, la partie en forme d’amande du cerveau responsable du déclenchement du mode “ combat ou fuite ”. «Le taraudage rapide est efficace car il ne nécessite pas de longues sessions et il a une approche en mouvement pour ceux qui veulent des résultats rapides et tangibles avec un soutien neuroscientifique», explique Delbridge. Traditionnellement, les doigts sont utilisés pour exploiter les points d’énergie dans tout le corps, mais bientôt nous taperons avec des cristaux, des bâtons et des lasers lorsque Delbridge lancera sa collection d’outils de taraudage plus tard cette année. Les sessions commencent à 220 £ (poppydelbridge.com)

Berceuses pour adultes

La moitié des Britanniques disent que leur sommeil s’est aggravé depuis l’épidémie de Covid-19. Heureusement, les histoires pour adultes au coucher, les paysages de sommeil et les tutoriels sur le sommeil sont là pour nous aider à nous reposer.

Pour un changement durable: l’école du sommeil, 29,99 £ par an

La première application de Guy Meadows Sleep School est lancée ce mois-ci, offrant des tutoriels approfondis, des conseils et des rencontres individuelles en ligne aux yeux troubles à tous les points du spectre de l’insomnie.

Pour créer l’ambiance: Loona, 64,99 £ par an

Avec une équipe technologique stellaire et mannequin Natalia Vodianova en tant qu’investisseur providentiel, cette application contient des paysages de sommeil fantaisistes, y compris des activités de coloriage guidées conçues pour vous aider à vous désengager de la journée.

Pour s’endormir: calme, 28,99 £ par an

Les voix ne sont pas plus apaisantes que le traîneau du sud de Matthew McConaughey. Les histoires pour adultes sont livrées à un rythme et à un timbre qui vous encouragent à vous déconnecter et à vous dériver.

Prenant la thérapie en dehors des environnements cliniques ternes, les intérieurs du centre de santé et de bien-être privé The Soke sont plus un club de membre qu’une clinique, tandis que sept des 10 salles de consultation ont également des modules de relaxation, permettant aux clients de se détendre après chaque session. «Il y a une rhétorique changeante autour de la santé mentale», déclare la fondatrice de The Soke, Maryam Meddin. «Pourtant, le secteur a mis du temps à se moderniser au même rythme pour s’assurer que ceux qui accèdent à leurs services se sentent comme des clients plutôt que comme des patients, ce qui contribue aux efforts visant à mettre en pratique le discours de déstigmatisation. Des psychiatres et des psychologues de haut niveau travaillent aux côtés de spécialistes en thérapie de couple et de famille ainsi qu’en coaching de leadership pour une approche holistique de la santé mentale. C’est étrange de penser que ce n’est pas la norme.