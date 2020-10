Tendances SHEIN pour cette saison automne 2020 | Shein

Découvrez les nouvelles tendances de la mode que SHEIN vous apporte dans ce automne, l’un des plus attendus de l’année, alors que les manteaux, vestes, pulls molletonnés, bottes et autres commencent à arriver.

L’automne est enfin devenu l’une des saisons préférées de l’année et bien sûr SHEIN sait parfaitement s’habiller pour ces dates et a pour vous tout ce dont vous avez besoin pour renouveler votre garde-robe.

Alors si vous êtes passionné de mode, continuez à lire car nous allons vous parler les tendances l’automne.

Minimalisme, couleurs vibrantes, imprimé rose, cuir, satin et dentelle sont toutes les tendances de la saison.

L’une des tenues qui devrait sans aucun doute être dans votre garde-robe est un blazer à col en V blanc ou de couleur claire et c’est que nous associons généralement ces couleurs aux temps chauds et pour l’automne, il y a des couleurs sombres, cependant, ces tons ils sont parfaits pour certains détails comme un t-shirt ou un chemisier pour mettre en valeur votre tenue.

Il est presque certain que le blanc est une valeur sûre pour cette saison d’automne, mais nous savons comment le combiner de manière correcte.

Et chez SHEIN, vous pouvez trouver toutes sortes d’options dans leur nouvelle collection d’automne comme le blazer classique que nous avons mentionné ci-dessus qui sera très utile.

Son design unique et classique et sa coupe large donneront une touche élégante à vos tenues et aussi la couleur blanche apportera beaucoup de lumière et de délicatesse, un vêtement parfait à combiner avec des robes, des pantalons droits ou même avec des jeans en denim et des pantalons de sport. Si vous cherchez à créer une tenue beaucoup plus décontractée, avec elle, vous pouvez composer votre tenue aussi élégante que vous préférez, ou aussi décontractée que vous le souhaitez.

Une autre tenue sur laquelle vous devriez miser est une robe à rayures zébrées avec des manches froncées ou avec du volume, car cette saison ce type de manches sera celui qui occupera le devant de la scène dans les vêtements tels que les chemises, les combinaisons ou les robes.

Sur la page SHEIN vous pouvez trouver ce type de robe qui illustre et s’intègre parfaitement dans ces tendances avec lesquelles vous aurez l’air féminine et avec une touche chic qui ne devrait sans aucun doute pas manquer dans votre garde-robe cet automne.

Le haut d’épaule à manches lanterne est l’une des coupes que vous pourrez également voir en ce moment, car bien qu’il soit déjà un peu cliché, il ne se démode pas pour la saison d’automne, où le froid commence à apparaître.

Un vêtement qui ne se démodera pas n’est pas la jupe en cuir synthétique, avec laquelle vous pouvez créer des tenues infinies et ce type de jupe est vraiment facile à combiner, avec une chemise basique, des bottines ou des tennis, aussi bien pour un tenue chic comme pour une tenue informelle.

Aller au cuir synthétique, ce sont aussi des vestes, un vêtement que vous devez absolument avoir et pour cette saison l’une des nouveautés est le cuir vert, donc avoir une veste de cette couleur rendra vos tenues complètement originales pour cet automne .

Ensuite, il y a l’un des imprimés préférés de la saison, les carrés, et ils sont dans toutes sortes de dessins, tels que la peinture de vichy ou prince de galles, comme dans d’autres plus innovants.

Il y a aussi le blazer à boutons et manches gigot, que vous pouvez trouver dans les tons gris et blanc et qui est synonyme de sophistication qui, bien qu’il soit conçu avec un tissu classique, a une touche d’élégance.

Il ne fait aucun doute que cet automne apporte des styles très variés et pour tous les styles, du minimalisme et des couleurs neutres comme le beige et le gris aux tons vibrants comme le jaune et le vert.

L’imprimé rose, les nœuds, les vêtements en cuir, en dentelle et en satin sont également une tendance, ainsi que les blazers courts et ajustés, mais le surdimensionné continue d’être le protagoniste et les vêtements aux épaules larges et marquées se démarquent.

Parmi tant d’options, il est très difficile d’en choisir une seule, donc dans SHEIN vous pouvez choisir de manière très simple en fonction de votre style, car l’application ou la page a différentes catégories pour vous ce qui facilitera votre recherche.

