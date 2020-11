Eric Trump a fait une autre tentative pour répandre les théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020 samedi matin, mais cela se retourne déjà. Le fils du président a demandé rhétoriquement: “Est-ce que quelqu’un pense que Biden a obtenu 15 millions de voix de plus qu’Obama en 2012?” La réponse écrasante a été essentiellement: «oui».

Le tweet d’Eric a suivi un format familier pour la famille Trump – soulignant que le président élu Joe Biden a mené une campagne non conventionnelle en 2020 avec peu d’événements en direct. Cependant, comme les critiques l’ont rapidement souligné, il ne s’agit pas d’une preuve substantielle des théories du complot d’Eric sur la falsification électorale, mais plutôt d’un signe du respect de Biden pour les protocoles de sécurité en cas de pandémie de coronavirus. De plus, de nombreux commentateurs pensaient qu’Eric sous-estimait simplement à quel point les Américains voulaient que son père quitte ses fonctions.

Quelqu’un pense-t-il que Biden a obtenu 15 millions de voix de plus qu’Obama en 2012? Ceci d’un candidat qui irait des jours / semaines tout en faisant à peine campagne. – Eric Trump (@EricTrump) 28 novembre 2020

Le président Donald Trump continue de publier des mensonges sur l’élection présidentielle de 2020 sur les réseaux sociaux, et des membres de la famille comme Eric et Donald Trump Jr. font de même. Les tweets sont souvent marqués comme des “informations contestées” par Twitter, bien que ce message particulier d’Eric ne l’était pas, probablement parce qu’il n’a fait aucune déclaration objective.

L’élection présidentielle de 2020 a battu des records de participation électorale, malgré la pandémie de coronavirus. Cela peut être en partie dû au fait que le virus a conduit de nombreux États à élargir leur éligibilité au vote par correspondance, permettant aux travailleurs américains occupés de voter sans sacrifier le temps de travail ou rester debout tard dans les longues files d’attente.

Toutes les théories du complot électoral de Trump ont été réfutées et, jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve réelle de fraude électorale ou de falsification électorale, malgré ses publications prolifiques en ligne. Voici un aperçu de ce que les médias sociaux avaient à dire à Eric samedi.

Oui

Oui – Darren MA Calvert (@DMACalvert) 28 novembre 2020

Ouais. Les gens n’aiment pas votre père, ils ne sont pas trop ravis de vous non plus. Prenez un coca et un sourire. @realDonaldTrump @EricTrump https://t.co/9OWbX5j0BG – Brian J.Karem (@BrianKarem) 28 novembre 2020

La majorité des principales réponses au tweet d’Eric se lisent simplement: «oui», que ce soit dans les réponses, les tweets de citation ou les captures d’écran. La question rhétorique a parfaitement préparé Eric pour ce retour monosyllabique.

prevnext

Contre Trump

Les gens détestent vraiment ton père – Parker Molloy (@ParkerMolloy) 28 novembre 2020

L’une des répliques les plus populaires au tweet d’Eric était une blague explicative sur le vote des Américains contre Trump, pas nécessairement pour le président élu Joe Biden. Pour certains, cela affaiblit la position de Biden, puisque les électeurs votaient pour lui par défaut. Pourtant, dans le contexte de la blague d’Eric, c’était un retour populaire.

prevnext

Publicité négative

Chaque fois que votre père est apparu pour ses grands rassemblements, pour nous, c’était effectivement de la publicité négative: un exemple parfait de ce que nous ne pouvions pas supporter à propos de Trump et du Trumpisme. Nous avions hâte de voter contre lui. Tous les 80 millions d’entre nous. https://t.co/VhQtGBE4DZ – George Takei (@GeorgeTakei) 28 novembre 2020

L’ancienne star de Star Trek George Takei a fait valoir que tandis que Biden ne faisait pas campagne de la manière habituelle, Trump a fait campagne pour lui. Il a déclaré que les publicités et les rassemblements de Trump étaient des “publicités négatives”, poussant les Américains vers Biden par défaut.

prevnext

Charité

traiter ce crétin … la question est de savoir si quelqu’un croit vraiment que @realDonaldTrump a en fait obtenu 70 millions de votes https://t.co/Ah2yeqQs1r pic.twitter.com/ms8fBkAXph – mscherer (@ mscherer0902) 28 novembre 2020

Comme la plupart des messages d’Eric, celui-ci a reçu des réponses affirmant qu’il «avait volé de l’argent à des œuvres caritatives pour le cancer des enfants». Selon un rapport de Snopes, cette affirmation est fondamentalement fausse – cependant, la Fondation Trump a été jugée “en violation persistante des lois étatiques et fédérales régissant les organismes de bienfaisance de l’État de New York” par la procureure générale de l’État, Barbara Underwood. Eric et Ivanka Trump ont été nommés personnellement dans cette affaire, ce qui a conduit à la dissolution de la Trump Foundation dans le cadre d’un règlement à l’amiable.

prevnext

Votes Trump

Je ne peux pas croire que ton père ait eu des votes dans l’une ou l’autre des élections. Mais nous y voilà. À quoi ressemblez-vous en orange? – Brendun01 ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻✊💙♻️🌍🌎🌏 (@ brendun01) 28 novembre 2020

Bien qu’Eric ait été surpris par le nombre de votes que Biden a obtenus, de nombreux répondants ont déclaré qu’ils étaient plus surpris par le nombre de votes que Trump a obtenus, à la lumière de sa performance en tant que président au cours des quatre dernières années. Beaucoup étaient inquiets de constater que tant d’Américains le soutenaient encore.

prevnext

Politiques électorales républicaines

pic.twitter.com/8MibzTRHXY – Jake Kaney (@KaneyJake) 28 novembre 2020

De nombreux critiques ont fait valoir que les républicains n’avaient pas le droit d’être surpris par l’augmentation du taux de participation électorale en 2020 en fonction de leurs préférences en matière de politique de vote au cours des dernières années. Les républicains se sont généralement opposés au vote par correspondance lors de l’élection présidentielle de 2020 et ont poursuivi d’autres politiques qui rendraient le vote plus difficile pour la personne moyenne, pas plus facile.

prevnext

Population

Eh bien, la population américaine en 2010 était d’environ 309 millions, alors qu’en 2020, elle est d’environ 333 millions. Entre cela et le pays qui déteste votre père autant que nous, oui, c’est “largement” crédible. # Election2020 #ConcedeAlready https://t.co/ycuq6Hdm85 – Craig Rozniecki (@CraigRozniecki) 28 novembre 2020

Oui Eric, voyez, chaque année, plus de gens naissent que meurent. Eh bien, au cours des années, votre père n’a pas raté et causé plus de 265 000 morts et c’est tout. Et plus de personnes sont venues voter cette année que dans toute autre année, simplement pour voter contre votre père. – Carrie C (@ccourter) 28 novembre 2020

Certains commentateurs ont souligné que le nombre de votes est susceptible d’augmenter par rapport à l’augmentation de la population, donc au niveau le plus élémentaire, il est logique qu’il y ait plus de votes à l’élection présidentielle de 2020 qu’à l’élection présidentielle de 2012.

prev