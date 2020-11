Michelle Obama a utilisé sa plate-forme pour faire la lumière sur les talents émergents de la mode avec des antécédents divers – Brandon Maxwell, Christian Siriano et Jason Wu ont tous bénéficié des appuis d’Obama; Mamie Eisenhower avait une nuance de rose qui porte son nom en raison de son penchant pour le pastel et Jackie O a fait du chapeau de casemate sa signature.

Peut-être qu’aucun FLOTUS n’a vu ses choix vestimentaires disséqués plus que Melania Trump – et de tout ce qu’il y a eu à discuter.

Le règne controversé de la mode de Melania a commencé lorsque, après la victoire électorale de Donald Trump, une flopée de créateurs haut de gamme a refusé de l’habiller. Marc Jacobs a déclaré à WWD «Je n’ai aucun intérêt à habiller Melania Trump…», un point de vue également partagé par Tom Ford, qui a également déclaré: «On m’a demandé de l’habiller il y a quelques années et j’ai refusé. Elle n’est pas forcément mon image … »

Mais, passionnée de mode depuis son ascension aux yeux du public dans les années 90, même un dénigrement très médiatisé ne pouvait dissuader Melania de se livrer aux théâtres de l’habillage présidentiel.

Des talons aiguilles Christian Louboutin «inappropriés» qu’elle portait pour monter à bord d’un vol pour le Texas à la suite de l’ouragan Harvey au très critiqué «Je m’en fous, n’est-ce pas? Veste Zara qu’elle portait pour rendre visite aux enfants migrants qui avaient été séparés de leurs parents au Texas et le chapeau de style colonial qu’elle avait choisi pour un safari au Kenya, les critiques pour ses choix de tenues mal pensés sont venues de plus en plus vite.

En réponse à la veste à slogan controversé, le FLOTUS a riposté aux critiques dans une rare interview, en disant: «C’était pour les gens et pour les médias de gauche qui me critiquent et je veux leur montrer que je m’en fiche. sorte de message, oui. Je préférerais qu’ils se concentrent sur ce que je fais et sur mes initiatives plutôt que sur ce que je porte.

Le styliste Hervé Pierre (l’ancien directeur créatif de Carolina Herrera) est l’homme derrière les gros titres. L’année dernière, en référence à la robe noire d’inspiration militaire Burberry qu’elle portait lors du discours sur l’état de l’Union, Pierre a déclaré à WWD que les choix de mode de Melania ne visent en fait pas à communiquer des messages plus larges.

«Tant que je trouve la bonne tenue, le créateur est presque hors de propos. Le créateur, eh bien, c’est Burberry, mais ça aurait pu être n’importe qui d’autre. Cela n’a rien à voir avec l’Angleterre ou le Brexit », a-t-il déclaré,« si je devais penser à toutes ces choses quand je regarde des robes et des tenues, je perdrais la tête… De mon côté, croyez-moi, je ne penses-y. Parce que je n’ai pas le temps de faire ça.

