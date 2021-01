O

Les opportunités abondent pour l’Angleterre en 2021, et il est facile de voir la première affectation de leur calendrier de tests épique, deux tests au Sri Lanka, comme un hors-d’œuvre avant que les choses vraiment juteuses ne sortent plus tard.

Les défis qui suivent sont en effet alléchants; la série à domicile et à l’extérieur en Inde, à domicile de la Nouvelle-Zélande, classée première et d’une campagne Ashes Down Under, sans oublier une Coupe du monde T20 (et des tournées qui l’accompagnent en Inde, au Bangladesh et au Pakistan) pour les précieux formatrices.

En effet, l’Angleterre a reposé le plus précieux de tous, Jofra Archer et Ben Stokes, avec l’horizon, pas l’ici et maintenant, à l’esprit.

Et cette série, contre une équipe qui vient d’être battue et meurtrie par l’Afrique du Sud, est une affaire plus lointaine et plus détachée que toute autre jouée par l’Angleterre de mémoire d’homme.

Même à Galle, où les téléspectateurs regardent de l’intérieur et de l’extérieur, presque tous les témoins oculaires seront officiellement impliqués.

Les diffuseurs de Sky Sports et de l’équipe Test Match Special de la BBC que vous êtes tellement habitué à vous sortir de votre sommeil humide en plein hiver ne commenteront pas depuis Galle, mais les environs glamour d’Isleworth et Salford respectivement.

Il n’y a pas non plus de médias écrits en ville, et un seul fan d’Angleterre a voyagé – Rob Lewis, un concepteur Web de Sunbury qui DJ sous le nom de “ DJ Randy Caddick ” – et il est au Sri Lanka depuis que l’Angleterre a été bousculée en raison de la pandémie naissante il y a 10 mois.

On espère que les événements plus tard dans l’année – à la maison et à l’extérieur – reviendront à quelque chose qui ressemble à la normalité.

Ne sous-estimez pas une seconde le défi auquel l’Angleterre sera confrontée au cours des deux prochaines semaines.

Il n’y a pas si longtemps, à la fin de 2018, l’Angleterre a battu le Sri Lanka 3-0, leur premier balayage de série en Asie et une première victoire en série en dehors de l’Angleterre pendant près de trois ans.

À ce moment-là, le Sri Lanka avait perdu le grand nombre de légendes qui ont marqué leur côté pendant les 15 premières années de ce siècle, mais l’ampleur des réalisations de l’Angleterre a été perdue pour quelques-uns.

Les conditions sri-lankaises – les terrains tournants, la chaleur et l’humidité – sont suffisamment étrangères pour causer des cauchemars aux Anglais, que ce soit un joueur de filet local ou Muttiah Muralitharan.

Ensuite, l’ampleur des défis de pré-série de l’Angleterre a été la retraite du capitaine Alastair Cook et une blessure à Jonny Bairstow. Ils ont eu le luxe de six internationaux de balle blanche et de deux matches de tournée de deux jours qui leur ont permis de s’installer sur le style de roue libre qui leur permettrait de gagner la série (puis se révéler défectueux ailleurs).

Cette fois, ils ont reposé Stokes et Archer. Chris Woakes vient de sortir de l’isolement, Rory Burns en congé de paternité, Ollie Pope blessé, Moeen Ali malade et Adil Rashid indisponible.

L’équipe de test de Joe Root a commencé sa préparation dans une tente à Loughborough avec de la neige tombant à l’extérieur et a eu le grand total d’une journée d’entraînement intermédiaire (sur une surface verdâtre) pour se préparer. Oh, et il a beaucoup plu depuis leur arrivée.

Donc, quand Root dit que la préparation de l’Angleterre n’a “pas été idéale” et “probablement la plus courte avance que nous ayons jamais eue pour une série de tests à l’extérieur”, il ne s’agit pas d’obtenir des excuses au début, c’est un fait.

Même quand ils sont bien préparés, l’Angleterre est tristement célèbre pour commencer. À l’étranger, Galle 2018 est le seul ouvreur de série qu’ils ont remporté depuis près de cinq ans. Même à la maison, c’est un problème; cet été, ils ont perdu contre les Antilles, puis ont battu le Pakistan, grâce uniquement à un brillant partenariat entre Woakes et Jos Buttler, après avoir traîné tout au long du match. Tout cela doit changer – et rapidement.

L’Angleterre a une équipe qui doit être enthousiasmée. Mais pour réussir dans une année de défis aussi variés, ils ont besoin de différentes facettes de leur jeu pour prospérer au moment opportun – et ils ont besoin d’une grande profondeur.

Ne soyez pas surpris si 20 joueurs tirent sur une casquette de test à un moment ou à un autre. C’est une période passionnante, pleine d’opportunités, mais c’est aussi le défi ultime pour la direction, surtout compte tenu de la vie de bulle suffocante.

Au Sri Lanka, les départements qui doivent prospérer sont également les domaines les moins éprouvés du jeu en Angleterre.

Tout d’abord, la profondeur au bâton. Jonny Bairstow et Dan Lawrence entrent en scène; s’ils réussissent, l’Angleterre entame l’année avec une compétition extrêmement bienvenue pour les places.

Deuxièmement, faites tourner le bowling. Dom Bess et Jack Leach ont un défi de taille contre des joueurs agressifs de spin.

Root pense que l’attaque très profonde de l’Angleterre aura également un rôle à jouer, surtout après la pluie, mais elle occupera le devant de la scène plus tard dans l’année.

L’Angleterre peut difficilement se permettre un démarrage lent de cette série et de cette année. La victoire au Sri Lanka les préparerait à merveille pour ce qui est à venir. Mais la victoire ne viendra pas du tout facilement.