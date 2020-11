UNE

Un pilote de test de masse des coronavirus à Liverpool a trouvé 700 cas positifs qui n’auraient pas été détectés autrement, a déclaré un épidémiologiste.

La directrice de Public Health England, le Dr Susan Hopkins, a déclaré que les dispositifs à flux latéral, qui donnent des résultats en une heure, avaient été utilisés pour tester des milliers de personnes dans la ville depuis le début du programme le 6 novembre.

Au cours des 10 derniers jours, près de 100000 personnes à Liverpool avaient été testées avec les dispositifs à flux latéral, avec plus de 700 personnes qui n’auraient autrement pas été détectées, a déclaré le Dr Hopkins.

«Comme vous l’avez entendu, nous cherchons à reproduire cela à travers le pays et à travailler avec les directeurs de la santé publique qui peuvent cibler le test pour leur propre population – comprendre les populations qui ont le plus besoin de tests», a-t-elle déclaré, lors d’un discours. Point de presse de Downing Street lundi.

“Nous menons également des évaluations dans les écoles et les universités et prévoyons de tester les étudiants universitaires avant de rentrer chez eux à Noël.”

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, s’est rendu lundi dans un centre de test du centre d’exposition de Liverpool et a déclaré que l’armée apporterait son aide dans le cadre du programme “aussi longtemps que nécessaire”.

Environ 2 000 soldats ont été déployés dans la ville pour le projet, qui devait se dérouler pendant une période initiale de 10 à 14 jours.

M. Wallace a déclaré: “Le déploiement a été bon, les soldats ont été accueillis, le public est venu de partout dans la ville.

«Nous aimerions que plus de gens viennent, mais une partie de cela est un défi pour nous-mêmes. Est-ce que nous déménageons ou nous déplaçons et allons dans d’autres parties d’autres communautés où nous ne constatons pas une forte adhésion, faisons-nous plus pour le faire connaître ?

“Et je pense que c’est un rôle à la fois pour la santé publique et pour les autorités locales, mais cela va dans la bonne direction.”

Le pilote permet à tous ceux qui vivent et travaillent à Liverpool de subir un test de coronavirus régulier même s’ils ne présentent pas de symptômes.

Lundi, le conseil municipal de Liverpool a déclaré que 119 054 habitants, soit un peu moins d’un quart de la population de la ville, avaient été testés.

Des centres de test ont également été créés dans les écoles et les universités.

Lundi, au parc des expositions, on a pu voir des soldats dispensant une formation au personnel des foyers de soins pour leur permettre d’administrer des tests d’écoulement latéral à leurs résidents et visiteurs.

M. Wallace a déclaré: «Dans certains domaines, nous voulons élargir autant que possible cela, de sorte qu’aujourd’hui, vous verrez des soignants des maisons de retraite venir, apprendre à administrer ces tests, être en mesure de passer ensuite le test dans les maisons de soins et livrer au nom à la fois des résidents mais aussi des proches, afin que les gens puissent essayer et au moins avoir des visites ou même revenir à la normale. “

Le soldat Dan House, 22 ans, qui s’est entretenu avec M. Wallace lors de sa visite, a déclaré que jusqu’à 500 tests par jour étaient effectués sur le site où il était basé.

Il a déclaré: «Il a été bien accueilli, en particulier à l’église baptiste d’Aintree où je suis principalement basé.

«Les membres du public ont apporté des bacs de célébrations et de héros pour nous.

“Il est bon de savoir que le travail que nous faisons parvient au public britannique et ils sont heureux que nous soyons ici.”