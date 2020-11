R

Les tests de retournement apid pour Covid-19 sont suffisamment précis et sensibles pour être utilisés dans la communauté, y compris pour les personnes asymptomatiques, selon une nouvelle étude.

À la suite d’un processus d’évaluation, les scientifiques ont conclu que les tests étaient suffisamment sensibles pour jouer un «rôle majeur» dans la communauté, notamment en testant les personnes asymptomatiques qui ne présentent pas de signes d’infection.

L’évaluation des tests a été réalisée par le laboratoire Porton Down de Public Health England (PHE) et l’Université d’Oxford.

Sir John Bell, professeur de médecine regius à Oxford, a déclaré: «Les données de ce rapport de validation démontrent que ces tests peu coûteux et faciles à utiliser peuvent jouer un rôle majeur dans notre lutte contre Covid-19.

«Ils identifient ceux qui sont susceptibles de propager la maladie et, lorsqu’ils sont utilisés systématiquement dans des tests de masse, ils peuvent réduire les transmissions de 90%.

«Ils détecteront la maladie chez un grand nombre de personnes qui n’ont même jamais subi de test.»

(

Des artilleurs de la Royal Artillery exploitent un centre de test de coronavirus au stade Anfield du Liverpool Football Club

/ .)

Quarante dispositifs d’écoulement latéral différents ont été proposés, dont neuf remplissaient les critères pour poursuivre l’évaluation complète. Six ont atteint la troisième phase, et le test Innova, celui utilisé dans le pilote de Liverpool, est en voie d’achèvement du processus en quatre étapes.

Les laboratoires de PHE Porton Down ont montré que quatre tests de flux latéral avaient une sensibilité de plus de 70% des cas confirmés par un test PCR en laboratoire, mais ont surtout attrapé tous ceux avec des charges virales élevées, ce qui signifie qu’ils sont efficaces pour identifier les cas qui sont infectieux et sont les plus susceptibles de transmettre la maladie.

Le délai d’exécution rapide permet également aux personnes positives de s’isoler rapidement, ce qui réduit la propagation.

Les résultats de l’évaluation d’Innova publiés mercredi montrent que la spécificité du test a été enregistrée à 99,68% – le taux global de faux positifs était de 0,32%, bien qu’il ait été abaissé à 0,06% en laboratoire.

Un programme de test de masse des coronavirus démarre à Liverpool

Il a une sensibilité globale de 76,8% pour tous les individus positifs à la PCR mais détecte plus de 95% des individus ayant une charge virale élevée et une différence minime entre la capacité du test à détecter les antigènes viraux chez les individus symptomatiques et asymptomatiques.

L’évaluation conclut que l’Innova, et d’autres tests qui répondent aux normes PHE et Oxford, devraient être utilisés dans les tests asymptomatiques, car ils offrent l’avantage de réduire les risques et d’augmenter la capacité en plus des laboratoires Lighthouse et NHS.

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, a déclaré: «Nous sommes absolument déterminés à utiliser la dernière technologie de test pour rendre les tests asymptomatiques disponibles dans plus de domaines.

«Il est juste que nous ayons adopté une approche à deux volets pour évaluer cette technologie – en les pilotant sur le terrain afin que nous puissions comprendre la meilleure façon de rendre ces tests disponibles, et en faisant en sorte que nos universitaires et cliniciens de renommée mondiale entreprennent une évaluation rigoureuse. de leur capacité à détecter le virus.

«Je suis ravi que les deux démontrent déjà que les tests de flux latéral peuvent être la technologie fiable et hautement sensible dont nous avons besoin pour aider à maîtriser ce virus et à revenir au plus près de la normalité possible.»

Susan Hopkins, conseillère médicale en chef, NHS Test and Trace, a ajouté: «Nous sommes convaincus que ces nouveaux tests, qui ont été rigoureusement évalués, feront une réelle différence dans la façon dont nous protégeons les gens contre cette maladie et aideront à briser les chaînes de transmission.»

Reportage supplémentaire de PA Media.