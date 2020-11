Les Texans de Houston ont surpris la NFL en mars en échangeant le receveur All-Pro DeAndre Hopkins aux Cardinals de l’Arizona en échange d’un choix de deuxième tour et du demi offensif David Johnson. Des mois plus tard, Hopkins a exprimé sa joie à propos du changement de liste. Il a remercié les cardinaux d’avoir échangé pour lui.

“Je suis reconnaissant que @AZCardinals ait suffisamment cru en moi pour m’échanger contre un 2e tour [praying hands emoji]», A écrit Hopkins dans un tweet qu’il a depuis supprimé. L’ancien choix de première ronde n’a pas régulièrement fait de commentaires exprimant sa joie d’atterrir en Arizona, mais le dernier a attiré une attention particulière en raison de son timing. Hopkins a tweeté le message après le Detroit Les Lions ont pris une avance de 7 à 0 sur son ancienne équipe, bien que les Texans aient finalement pris le contrôle et gagné 41 à 25.

«J’ai l’impression que DeAndre change la donne», a déclaré le directeur général des Cardinals, Steve Keim, en avril. “C’est un gars qui peut jouer sur le périmètre, il est physique, il a un grand rayon d’attrape et des mains fortes. Il est bon après l’attrape et c’est un compétiteur tenace. Pouvoir ajouter un joueur comme ça à nos vestiaires me permet vraiment excite.”

Après avoir atterri avec les Cardinals, Hopkins a négocié une prolongation de contrat de deux ans de 54,5 millions de dollars. Cet accord a fait de lui le quart-arrière le mieux payé de la ligue. Il est également devenu la meilleure option de réception dans le désert. Hopkins a 912 verges et quatre touchés en 10 matchs tandis que son équipe est en lice pour une place en séries éliminatoires. Les Texans, en revanche, sont dans une situation bien pire.

L’organisation a commencé la saison 0-4 après avoir affronté les Chiefs, les Ravens, les Steelers et les Vikings pour commencer la saison. Les Texans ont répondu en licenciant l’entraîneur-chef Bill O’Brien, mettant fin à son mandat avec l’équipe après à peine plus de six saisons. Depuis leur séparation avec l’ancien entraîneur-chef de Penn State, les Texans se sont battus pour un dossier de 4-7 tout en luttant pour rivaliser avec de meilleures équipes.

«Au nom de ma famille et de toute notre organisation, je tiens à remercier sincèrement Bill O’Brien et sa famille pour leur impact sur notre franchise», a déclaré le propriétaire Cal McNair dans un communiqué. “Le leadership de Bill a fait avancer notre organisation en nous guidant vers quatre championnats de la division sud de l’AFC, 52 victoires et plusieurs apparitions en séries éliminatoires au cours de son mandat.

“Bill a fait ses preuves en tant qu’entraîneur et leader dans cette ligue. Je lui ai parlé plus tôt dans la journée et lui ai dit que nous allions dans une direction différente. Romeo Crennel sera notre entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison 2020. Nous avons un équipe talentueuse et je ne doute pas que nos joueurs et notre personnel se rallieront pour rendre les supporters texans fiers alors que nous visons à gagner des championnats et à faire de grandes choses pour la ville de Houston. “