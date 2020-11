T

L’histoire devient très familière. Après s’être brisé un boyau pour se mettre à l’abri de Covid – ceux qui avaient les moyens de le faire – les salles de spectacle ont été plongées dans une animation suspendue la nuit du feu de joie (une douloureuse coïncidence) par verrouillage. Au moins, les répétitions étaient autorisées, dans les limites, mais quelle existence fantomatique, à perfectionner un spectacle sans vraiment savoir si quelqu’un sera autorisé à le voir ou non.

Comme indiqué aujourd’hui, l’annonce par le gouvernement d’un nouveau système de paliers resserré a suscité des réactions mitigées dans le secteur. À deux jours de plus que le jeu télévisé du gouvernement (Six invités sur 10? Quel est mon niveau? Ou tout simplement: Jeopardy!) Annonce les régions gagnantes et perdantes, les hauts responsables préviennent déjà que ce secteur fragile risque de s’effondrer.

Les théâtres du niveau supérieur resteront indéfiniment fermés, les fonds hémorragiques, tandis que les restrictions sur le nombre d’audience dans les niveaux inférieurs signifieront que de nombreux sites ne peuvent tout simplement pas faire en sorte que l’ouverture s’additionne.

Personne ne s’attend à ce que le gouvernement jette la prudence au vent et permette aux théâtres d’aller tout le rôti de Noël. Personne ne veut risquer sa vie en emballant des maisons et en criant «Oh non, ce n’est pas le cas» aux groupes familiaux vulnérables. Et personne ne s’attend à ce qu’un secteur soit soutenu au point qu’aucun emploi ne soit perdu et qu’aucun talent ne dérive vers d’autres industries plus stables.

Mais ce dont le secteur du divertissement a besoin, et devrait s’attendre, c’est un peu d’assurance. Il s’agit, il convient de le répéter, d’une industrie de 7 milliards de livres sterling. Le théâtre arrive en deuxième position après le patrimoine pour les raisons invoquées par les touristes internationaux pour leurs visites. Son public soutient le secteur hôtelier londonien. Et, non moins important, il éduque, ravit, met en colère, transporte et change les gens. Il ne doit pas être perdu. Les théâtres doivent donc savoir que le gouvernement est prêt à continuer de fournir un soutien dans la mesure du possible – qu’il s’agisse de souscrire une assurance annulation et de continuer à payer des congés, ou d’exempter les théâtres de servir «un repas substantiel» avec de l’alcool. Je peux vous garantir que personne n’a obtenu Covid en achetant un vin médiocre trop cher avant un spectacle, mais cela aiderait certainement les théâtres à rester ouverts s’ils le pouvaient. Utilisons nos têtes.