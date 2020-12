La mort d’Elvis Presley le 16 août 1977 a été un coup dur pour les fans du King of Rock and Roll. Au moins, c’était un coup dur pour ceux qui croyaient que le chanteur tournoyant était vraiment mort. Il y en a eu beaucoup d’autres qui croient que Presley a simulé sa disparition sur le sol de la salle de bain de son manoir de Graceland et continue.

Le film Bubba-Ho-Tep utilise cette conspiration comme un complot, Men In Black a ajouté à la mystique en disant que Presley était en fait un extraterrestre et de nombreux autres ont affirmé qu’il avait été aperçu en train de se promener dans des vêtements normaux, un spectre de son glamour, populaire journées. Et selon un article de l’écrivain de musique Vice Dan Ozzi, Presley a fait une petite apparition dans la scène aéroportuaire de Home Alone.

Ozzi n’est pas le premier à signaler le “camée”, mais il a donné une plongée profonde dans la conspiration et pourquoi les gens croient que c’est Presley. Même le réalisateur Christopher Columbus a discuté de la théorie avec Macaulay Culkin lors du commentaire du réalisateur sur le film, le trouvant assez humoristique.

“Ils sont convaincus, ces gens, que c’est Elvis Presley”, a déclaré Columbus. “Qu’il a simulé sa mort, et parce qu’il aime toujours le show business, il est un extra dans Home Alone … Regarde ce type, il n’est pas Elvis Presley!”

Columbus dira plus tard à USA Today que si Presley était effectivement un extra dans le film, il l’aurait su et ce ne serait pas un mystère. Dans un article pour Skeptical Inquirer, Benjamin Radford a également ajouté qu’apparaître dans un film est une mauvaise idée pour quelqu’un qui a simulé sa mort.

“Pourquoi simuler votre mort et ensuite apparaître comme un extra dans un film populaire? Comment les acteurs et l’équipe ont-ils pu ne pas remarquer la présence de l’une des figures les plus célèbres au monde?” Radford a écrit. “Même s’il avait l’air très différent, aurait-il pu déguiser sa voix et ses manières?”

Dans un article de suivi de juillet 2018, Kenny Biddle a retrouvé le nom de l’acteur réel de la scène dans l’espoir de mettre la théorie au repos. Biddle a contacté la famille de Garry Grott, confirmant qu’il était bien le monsieur barbu de la scène.

“Puisqu’il n’est plus avec nous et que vous avez en quelque sorte déduit que c’était lui qui est apparu dans la scène, après avoir consulté ma mère, je me sens à l’aise pour vous confirmer votre théorie”, confirma le fils de Grott. “Mon père, Gary Richard Grott, était en effet le supplément dans la scène aéroportuaire de Home Alone. Il savait [director] Chris Columbus personnellement et Columbus l’ont utilisé dans un certain nombre de ses films comme extra, notamment dans Home Alone. “

Grott est décédé d’une crise cardiaque en février 2016, partageant un lien sombre avec l’homme dans lequel il était confus pendant tant d’années. Pourtant, l’idée que Presley est toujours en vie et profite de ses tendres années loin des projecteurs persiste.