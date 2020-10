Les Titans du Tennessee ont franchi une étape importante vers le retour sur le terrain de football. L’équipe de la NFL n’a eu aucun test COVID-19 positif pour la deuxième journée consécutive, ce qui signifiait que les joueurs et les entraîneurs pouvaient retourner dans l’installation pour la première fois en 11 jours. De plus, le manque de tests positifs signifiait que le match reprogrammé contre les Bills de Buffalo pourrait potentiellement avoir lieu mardi soir. Les Titans ont eu plus de 20 personnes testées positives pour le coronavirus, ce qui a entraîné le report d’un match contre les Steelers de Pittsburgh et la fermeture de l’installation.

Les supporters ont exprimé leur enthousiasme pour le retour dans les locaux de l’équipe samedi, ainsi que le potentiel d’un match mardi soir. Beaucoup ont proclamé que l’épidémie de coronavirus était un revers dans la saison, mais ils ont tout de même déclaré que le Super Bowl LV était à portée de main. Les Titans sont toujours 3-0 et pourraient rester invaincus avec une victoire contre les Bills de Buffalo. Les fans ont déclaré qu’ils voulaient voir la victoire se produire, mais ils ont également supplié l’équipe de donner la priorité à la santé et à la sécurité.

Pratiquez la distanciation sociale et ne gâchez pas la saison nfl pour toutes les équipes. – Aaron Finney ⭐️ (@ afin08) 10 octobre 2020

Porter un masque – Curie, Tesla & Roentgen, LLC (@Radxraymd) 10 octobre 2020

Bonne nouvelle: aucun Titans n’a été testé positif aujourd’hui afin de pouvoir s’entraîner à l’installation de @ The Team aujourd’hui et probablement jouer mardi. Bills à Nashville! Wow! # Titans2020 # NFL2020 – TReese82 (@ TReese82) 10 octobre 2020

Aucun test positif pour les #Titans après 2 jours consécutifs. Ouvrez cette installation et mettons-nous au travail les gars! Vous devez vous préparer pour un match du mardi soir. De plus, il semble que les CDC connaissent leurs affaires depuis que le dernier résultat positif est survenu à la période de 11,5 jours qu’ils ont dit que cela pouvait prendre. – Brian Keller (@BucksFanBK) 10 octobre 2020

Avons-nous encore des récepteurs larges – rayden (@thatguyrayden) 10 octobre 2020

@Titans doit être martelé par la ligue pour son irresponsabilité. Ils mettent toute la ligue en péril. Bye bye draft picks. – J’aime les factures (@ ILoveTheBills2) 10 octobre 2020

