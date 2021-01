F

Les trackers d’itness ont parcouru un long chemin depuis le nombre modeste de pas (bien que bien sûr nous aimons toujours ça) – vous pouvez maintenant tout mesurer, du niveau de stress au sommeil, en passant par la température et les cycles de grossesse à l’aide d’un poignet portable.

Les marques technologiques se sont vraiment déchaînées pour les métriques, mais le but d’un portable va maintenant bien au-delà de la forme physique, avec un certain nombre d’études qui examinent actuellement comment les trackers d’activité peuvent aider à détecter les premiers signes de coronavirus. La dernière grande métrique de santé? Oxygène sanguin, avec des marques telles que Garmin, Fitbit et Apple intégrant désormais des capteurs d’oxygène sanguin sur leurs montres intelligentes. Il analyse le pourcentage d’oxygène transporté par les globules rouges et peut offrir un aperçu de l’état de santé général d’une personne, en indiquant si une personne a des problèmes respiratoires, par exemple.

Du nouveau Fitbit axé sur le bien-être à l’Amazon Halo, qui surveille la composition corporelle et le ton de la voix, en passant par le tracker axé sur la récupération Whoop, voici les modèles à connaître.

Apple Watch série 6

Toujours le roi des smartwatches

(Apple Watch 6)

Apple a dévoilé sa Watch Series 6 l’année dernière avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment la surveillance de l’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil (enfin), des rappels de lavage des mains et une charge plus rapide. Maintenant, l’un des plus grands autres attraits de l’appareil doit être le lancement de Fitness +, la nouvelle plate-forme d’entraînement d’Apple entièrement construite autour de la montre – vous pouvez même l’utiliser comme télécommande, en démarrant et en mettant en pause le cours à partir de votre poignet si vous vous n’êtes pas à distance de contact de votre téléviseur, iPad ou téléphone. Vous pouvez désormais également écouter de la musique ou des podcasts sur Spotify en utilisant votre montre sans votre iPhone, à condition que vous disposiez du WiFi ou du cellulaire. Lisez notre examen complet de l’Apple Watch 6 ici.

Regarde et ressent: Apple Watch 6 maintenant disponible dans une variété de boîtiers et de coloris. Le modèle comporte un bracelet de montre amélioré, un nouveau bracelet à boucle solo sans fermoir, boucle ou pièces qui se chevauchent.

Fitbit Sense

(Fitbit Sense)

Le dernier appareil de Fitbit veut vous donner un aperçu global de votre santé et de votre bien-être avec plus de données que vous ne saurez quoi faire. Se sentir stressé? Le nouveau Sense dispose d’un scanner EDA au poignet, qui détecte l’activité électrodermique, mesurée par des impulsions électriques dans votre sueur, pour prédire la réponse de votre corps au stress. Il prend également la température de votre peau chaque nuit pour mettre en évidence les variations et dispose d’un capteur ECG qui peut détecter les irrégularités cardiaques, ainsi que d’un suivi de la santé menstruelle et de l’humeur et l’application Fitbit offre le meilleur suivi du sommeil des appareils que j’ai essayés. En ce qui concerne l’entraînement, vous pouvez gagner des points pour les minutes actives, qui mesurent une activité plus rigoureuse en utilisant la fréquence cardiaque, en bourdonnant votre poignet lorsque vous entrez dans votre zone cible, tandis que le GPS intégré cartographie vos courses et vos marches dans l’application Fitbit. Sense est livré avec un abonnement de six mois à Fitbit Premium, qui est nécessaire pour accéder à un certain nombre de ventilations de données et d’outils de gestion du stress.

Regarde et ressent: Le Fitbit Sense est disponible en blanc lunaire avec de l’acier inoxydable or doux ou du carbone en acier inoxydable graphite. Il est léger, confortable et très similaire à la Fitbit Versa 3.

Prix : 299 £, plus six mois de Fitbit Premium.

Musique de Garmin Forerunner 245

(Musique Garmin Forerunner 245 (229,99 £))

La plupart des coureurs qui aiment les données vous diront qu’ils possèdent un Garmin, mais avec autant de modèles sur le marché, par où commencer? Le Garmin Forerunner 245 Music est un choix solide. VO2 Max vous permet de suivre votre niveau de forme cardiovasculaire au fil du temps, Pulse Ox estime la saturation en oxygène du sang et Body Battery tente de suivre vos niveaux d’énergie afin que vous puissiez trouver les meilleurs moments pour vous entraîner et vous détendre, tandis qu’un conseiller de temps de récupération intégré vous permet savoir combien de temps se reposer avant un autre gros effort. Recevez des notifications téléphoniques sur votre poignet et synchronisez la musique et les podcasts hors ligne avec les services de streaming Spotify, Amazon Music et Dezeer. Garmin Coach propose des plans d’entraînement avec les conseils d’entraîneurs experts et vous pouvez même suivre les mesures de course, telles que la cadence, la longueur de foulée et le temps de contact avec le sol, si vous êtes connecté au module Running Dynamics. Pendant ce temps, l’application Garmin Connect vous permet de suivre à la fois les cycles menstruels et les symptômes de grossesse et de publier vos réalisations sur les réseaux sociaux.

Regarde et ressent: Le visage rond est une alternative intelligente aux formes carrées ou rectangulaires habituelles de nombreuses autres smartwatches et vous pouvez changer l’interface d’affichage avec diverses options. Au lieu d’être un écran tactile, vous naviguez dans la montre à l’aide des boutons latéraux.

Whoop 3.0

(Whoop (à partir de 24 £ / mois))

Vous en avez fait trop sur le front du burpee? De manière rafraîchissante, et contrairement à pratiquement tous les autres trackers, Whoop consiste à s’assurer que vous récupérez suffisamment – et LeBron James, Michael Phelps et Andy Murray ne sont que quelques-uns de ses adeptes de célébrités. La sangle prend en compte trois facteurs: l’effort (ou l’effort) quotidien, le sommeil et la récupération pour aider les utilisateurs à trouver l’équilibre dans leurs routines d’entraînement et à éviter l’épuisement, tout en atteignant leurs objectifs de fitness. Plutôt que de compter les pas, il enregistre les mouvements avec la fréquence cardiaque et les calories brûlées pour donner aux utilisateurs un score de tension compris entre 0 et 21. Ensuite, il calcule votre pourcentage de récupération en fonction de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), de la fréquence cardiaque au repos (RHR), de la fréquence respiratoire (RPM) et le sommeil, qui indique à quel point votre corps est prêt à faire face à des efforts quotidiens. L’appareil mesure également le temps que vous passez à chaque étape du sommeil pour estimer la quantité de Z que vous devez effectuer le lendemain.

Regarde et ressent: La sangle est sans écran et n’est pas équipée de GPS, mais vous pouvez suivre votre itinéraire via Strain Coach sur l’application Whoop. Le bracelet proknit est doté d’une poignée en caoutchouc pour éviter le glissement.

Prix: à partir de 24 £ / mois pour l’abonnement avec bande.

Halo par Amazon

(Halo / Halo par Amazon 99 $ (75 £))

L’année dernière, Amazon a dévoilé son premier tracker de fitness, Halo, avec deux fonctionnalités principales: l’analyse du ton de la voix et une fonction d’analyse corporelle intégrée à l’application, qui permet aux utilisateurs de mesurer leur pourcentage de graisse corporelle à la maison en téléchargeant des photos de vous-même dans vos sous-vêtements – bien que , naturellement, certains ont jugé ces fonctionnalités «effrayantes». La fonction Tonalité utilise l’apprentissage automatique pour analyser «l’énergie et la positivité» de la voix du porteur afin qu’il puisse comprendre comment il est perçu par les autres, soi-disant pour l’aider à améliorer sa communication et ses relations. Il existe un système de points pour récompenser les utilisateurs pour l’activité, en fonction de l’intensité et de la durée, il existe également un suivi du sommeil, une vérification de la température, ainsi qu’un accès à Labs, à une bibliothèque de défis et d’entraînement d’experts d’Amazon Halo, ainsi que de marques comme Headspace, Aaptiv, Orangetheory Fitness et P.volve, R, parmi un grand nombre d’autres.

Regarde et ressent: Pas contrairement à Whoop, il n’y a pas de face d’écran ou de GPS intégré. Les clients peuvent choisir parmi trois couleurs de bande de tissu gratuites à l’achat.

Prix: 99 $ (75 £) avec six mois d’abonnement gratuit (3,99 $ / mois par la suite) – mais il est actuellement disponible exclusivement aux États-Unis, alors surveillez cet espace.