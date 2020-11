L’Association médicale américaine et les agents de santé ont critiqué les commentaires «malveillants, scandaleux et complètement erronés» du président Donald Trump selon lesquels les médecins gonflent le nombre de décès dus au coronavirus à des fins lucratives. Lors de son rassemblement à Waterford Township, dans le Michigan vendredi, Trump a affirmé que les médecins “obtenaient plus d’argent si quelqu’un décédait du COVID” et a accusé les médecins de répertorier le virus comme cause de décès des patients “en cas de doute”. Trump a fait des déclarations sans fondement similaires lors d’un rassemblement à Waukesha, dans le Wisconsin, le 24 octobre.

“Nos médecins reçoivent plus d’argent si quelqu’un meurt du COVID”, a déclaré Trump à ses partisans dans le Michigan. “Vous le savez, n’est-ce pas? Je veux dire que nos médecins sont des gens très intelligents. Donc ce qu’ils font, c’est qu’ils disent” Je suis désolé mais tout le monde meurt du COVID “.” Il n’y a aucune preuve pour soutenir cette théorie. En fait, les experts des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment que les 299 028 décès enregistrés entre la fin janvier et le 3 octobre pourraient être une sous-estimation. Selon l’Université Johns Hopkins, le nombre de morts aux États-Unis s’élève à 230 843 dimanche, avec plus de 9,18 millions de cas confirmés.

Trump: Vous savez, nos médecins gagnent plus d’argent si quelqu’un meurt du COVID Vérité: j’ai accepté une réduction de salaire de 20% en raison du nombre de patients moins nombreux. J’ai perdu 3 collègues et 27 ans de cousin. J’ai pleuré d’innombrables fois pour annoncer des décès aux familles. Je fais plus pour les États-Unis que vous! Pic.twitter.com/YA6bCZ1Bzh – Cleavon MD (@Cleavon_MD) 30 octobre 2020

En réponse aux commentaires de Trump, la présidente de l’American Medical Association, Susan R. Bailey, MD a noté comment les médecins et les infirmières ont risqué leur propre santé et sécurité pour traiter leurs patients. «La suggestion que les médecins – au milieu d’une crise de santé publique – surestiment les patients atteints de COVID-19 ou mentent pour se remplir les poches est une accusation malveillante, scandaleuse et complètement erronée», a écrit Bailey. Au lieu de «lancer des accusations sans fondement contre les médecins,» nos dirigeants devraient suivre la science et exhorter à adhérer aux étapes de santé publique que nous connaissons: porter un masque, se laver les mains et pratiquer la distanciation physique », a ajouté Bailey.

Dans le Wisconsin à la fin du mois dernier, Trump a déclaré à ses partisans que les médecins “obtiennent plus d’argent et les hôpitaux reçoivent plus d’argent” s’ils enregistrent une personne décédée du coronavirus au lieu de sa comorbidité, une affirmation qui a déjà été démystifiée. Les médecins et autres agents de santé ont inondé les médias sociaux pour appeler Trump à ses commentaires. «Pour les travailleurs de la santé, il est vraiment épuisant d’avoir un président qui travaille constamment contre nous – plutôt qu’avec nous – au milieu d’une pandémie», Craig Spencer, directeur de la santé mondiale en médecine d’urgence à New York-Presbyterian / Columbia University Medical Centre, a tweeté.

Donald Je suis payé de la même façon – même si un maudit salaire de hasard serait bien. De plus, contrairement à certaines personnes, je paie mes impôts. https://t.co/ymct4SK0uc – Jeremy Faust MD MS (médecin urgentiste) (@jeremyfaust) 25 octobre 2020

L’American College of Emergency Physicians a déclaré que les affirmations de Trump sur le sur-dénombrement des décès étaient “imprudentes et fausses”. Le groupe a déclaré que “les allégations sans fondement rendent non seulement un mauvais service à nos héros de la santé, mais promulguent la dangereuse vague de désinformation qui continue d’entraver les efforts de notre nation pour maîtriser la pandémie et permettre à notre nation de revenir à la normale”.