Le manque et les travailleurs issus de minorités ont été 26 fois plus touchés par la crise de l’emploi déclenchée par le coronavirus l’année dernière, selon des recherches.

Le Congrès des syndicats a appelé le gouvernement à lutter contre le racisme systémique, car ses chiffres montraient à quel point les personnes des communautés noires et minoritaires ethniques (BME) avaient été touchées par la pandémie.

Un travailleur sur 12 du BME est maintenant au chômage, contre seulement un sur 22 de ses homologues blancs, a constaté le TUC.

Le taux d’emploi des personnes issues du BME a quant à lui chuté de 5,3% au cours de l’année dernière, soit environ 26 fois la baisse du taux des personnes d’origine blanche.

«Le temps des excuses et des retards est révolu.

«Les ministres doivent contester le racisme systémique et les inégalités qui retiennent les gens du BME au travail», a déclaré la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady.

«Les travailleurs de BME ont subi le plus gros de l’impact économique de cette pandémie.

«Dans tous les secteurs où les emplois ont disparu, les personnes BME sont plus susceptibles d’être mises au chômage.»

Le taux de chômage global du Royaume-Uni devrait culminer à environ 7,5 pour cent entre avril et juin, selon les données du Bureau de la responsabilité budgétaire.

Mais 8,5% des personnes BME sont actuellement sans travail, et les données du TUC révèlent que, par exemple, le nombre de femmes noires travaillant dans les arts et le divertissement a chuté de deux cinquièmes.

Même ventilés par secteurs, les travailleurs du BME ont fait pire que leurs homologues blancs.

Le nombre de travailleurs BME dans le secteur de l’hébergement et de la restauration a diminué de 23 pour cent, contre 13 pour cent parmi les travailleurs blancs.

Une tendance similaire peut être observée dans le secteur de la vente en gros et au détail, selon l’analyse du TUC.

Mme O’Grady a déclaré: «Dans certains secteurs comme l’hôtellerie, la vente au détail et les arts, l’emploi dans les BME a littéralement chuté.

«Et lorsque les travailleurs du BME ont conservé leur emploi, nous savons qu’ils sont plus susceptibles de travailler dans des emplois peu rémunérés et précaires, ce qui les expose davantage au virus.»

Le TUC a appelé le gouvernement à introduire des rapports obligatoires sur l’écart de rémunération entre les ethnies, à interdire les contrats zéro heure qui ont un impact disproportionné sur les travailleurs du BME et à publier toutes les évaluations d’impact sur l’égalité sur les réponses du gouvernement au Covid-19.

Le Dr Patrick Roach, qui préside le groupe de travail anti-racisme du TUC, a déclaré: «Cette preuve inquiétante montrant que les travailleurs noirs ont perdu leur emploi à un rythme beaucoup plus élevé pendant la pandémie de Covid-19 devrait être un signal d’alarme pour le gouvernement.

«Nous avons vu des preuves de l’élargissement des inégalités pendant la pandémie – à la fois à cause du virus et à cause de l’impact des mesures d’urgence du gouvernement.

«Au cours des précédents ralentissements économiques, les travailleurs de la BME étaient« les premiers et les derniers arrivés ».

«Le gouvernement doit s’attaquer aux causes et aux effets du racisme structurel et établir un plan de relance national qui fonctionne pour tous.»