Le nombre de migrants atteignant les côtes britanniques doit être réduit après que le Royaume-Uni a conclu un nouvel accord avec la France.

La ministre de l’Intérieur Priti Patel et son homologue français Gerald Darmanin ont signé un nouvel accord visant à empêcher les migrants de traverser la Manche à bord de petits bateaux.

Plus de 8 000 personnes ont emprunté la voie perfide pour atteindre le Royaume-Uni cette année, mais Mme Patel et M. Darmanin ont affirmé que leurs nouveaux efforts rendraient le voyage non viable.

Ils ont accepté de doubler le nombre de policiers français qui patrouillent sur 150 km de côtes ciblées par les réseaux de passeurs.

Cependant, le ministère de l’Intérieur n’a pas précisé combien d’agents supplémentaires seraient déployés.

Annonçant la nouvelle samedi, Mme Patel a insisté sur le fait que l’accord «fera une différence» sur le nombre de migrants.

Elle a ajouté: “En fait, l’accord conjoint que j’ai signé, qui a garanti l’opération conjointe de renseignement, a fait une différence – même au cours des six derniers mois – nous l’avons vu.

«Nous savons donc que les autorités françaises ont empêché plus de 5 000 migrants de passer au Royaume-Uni, nous avons eu des centaines d’arrestations et c’est à cause des renseignements et des communications conjointes que nous partageons entre nos deux autorités.

«Ce nouveau paquet aujourd’hui que je viens de signer avec mon homologue français, le ministre français de l’Intérieur, double effectivement le nombre de policiers sur les plages françaises, il investit dans plus de technologies et de surveillance – plus de technologie radar qui soutient l’effort des forces de l’ordre – et en plus de cela, nous partageons maintenant en termes de renforcement de notre sécurité frontalière.

(

Plus de 8000 migrants ont traversé la Manche cette année

/ PA)

Le ministre de l’Intérieur a ajouté que le nombre de migrants effectuant la traversée avait augmenté de façon exponentielle, en partie en raison du beau temps.

Elle a déclaré: «Mais deuxièmement, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la migration illégale existe pour une raison fondamentale: c’est parce qu’il existe des bandes criminelles – des trafiquants de personnes – qui facilitent ce commerce.»

En plus de cela, a-t-elle dit, le coût facturé par les trafiquants de personnes a baissé et «les gens mettent leur vie en danger».

L’annonce a été critiquée par un organisme de bienfaisance comme une «marque d’échec extraordinaire» semblable à «la réorganisation des transats sur le Titanic».

Mme Patel et M. Darmanin ont également convenu d’un ensemble amélioré de technologies de surveillance, avec des drones, des équipements radar, des caméras et des jumelles optroniques.

On espère que l’équipement aidera les Français à déployer des officiers aux bons endroits pour détecter les migrants et les arrêter avant qu’ils ne commencent leur voyage.

L’accord comprend également des mesures pour aider les migrants à se loger en France et des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières dans les ports du nord et de l’ouest du pays.

Il s’appuie sur des mesures précédemment convenues qui, selon le ministère de l’Intérieur, avaient vu la proportion de passages interceptés et arrêtés passer de 41% l’année dernière à 60% ces dernières semaines.

Malgré la détérioration des conditions météorologiques, la Force frontalière britannique a continué de s’occuper des migrants effectuant le dangereux voyage depuis le nord de la France.

Le nombre de traversées à bord de petits bateaux a explosé cette année, avec plus de 8000 atteignant le Royaume-Uni – contre 1835 en 2019, selon les données analysées par l’agence de presse PA.

Ceci en dépit du vœu du ministre de l’Intérieur l’année dernière de faire de ces voyages un «phénomène rare».

Un rapport récent a fait la chronique de près de 300 décès liés aux frontières dans et autour de la Manche depuis 1999.

Rédigé par Mael Galisson, de Gisti, un service juridique pour demandeurs d’asile en France, il a décrit l’évolution de la sécurité aux frontières dans et autour du détroit de Douvres comme une «histoire de la mort».

Il a affirmé que les réponses à la crise des migrants sont devenues de plus en plus militarisées, forçant les gens à recourir à des itinéraires plus dangereux.

Bella Sankey, directrice de l’organisation caritative humanitaire Detention Action, a déclaré: «C’est une extraordinaire marque d’échec que le ministre de l’Intérieur annonce avec une telle fanfare qu’elle réorganise les transats du Titanic.

«Aucune quantité de massages sur les chiffres ne masque son refus de prendre la décision sensée de créer une route sûre et légale vers le Royaume-Uni depuis le nord de la France, évitant ainsi les passages à niveau et la mort d’enfants.

«Au lieu de cela, elle jette l’argent des contribuables au profit de plusieurs des mêmes mesures qui n’ont aucune chance d’avoir un impact significatif sur cette situation dangereuse.

