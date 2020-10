Ce sera votre meilleur aperçu de la Terre du Milieu à ce jour – Les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit obtiennent enfin une sortie Blu-ray 4K Ultra HD, avec des précommandes maintenant disponibles et expédiées à partir du 1er décembre aux États-Unis. C’est juste à temps pour les vacances.

La nouvelle a été partagée par nul autre que Samwise Gamgee lui-même via le site de fans TheOneRing, l’acteur Sean Astin annonçant le remaster dans la vidéo ci-dessous. «Maintenant, parce qu’il est en 4K UHD, vous savez que ce sera l’expérience de visionnement à domicile la plus incroyable possible», a déclaré Astin. «Peter Jackson a supervisé la remasterisation lui-même, et je peux dire que travailler avec Peter a été l’aventure d’une vie, et les amitiés que j’ai nouées dureront pour toujours. Prendre plaisir.”

Le Seigneur des Anneaux sera particulièrement agréable à voir en 4K UHD, car la trilogie originale a été tournée sur un film 35 mm en utilisant de nombreux effets pratiques (y compris des miniatures massives), ce qui signifie que l’augmentation de la résolution devrait fonctionner tout naturellement pour le la plupart. En ce qui concerne la trilogie The Hobbit (qui a été tournée numériquement avec de copieux CGI), eh bien, certaines personnes ont apprécié ces films et d’autres non. Et c’est tout ce que je vais dire à ce sujet.

Mais ce n’est pas tout. En plus des deux coffrets de la trilogie 4K UHD – qui comprendront à la fois les versions théâtrale et étendue des six films – il existe également une édition Ultimate Collectors avec un nouveau contenu bonus et des disques Blu-ray LotR remastérisés qui doivent arriver à l’été 2021. Donc , si vous êtes désespéré, vous pouvez vous procurer les éditions 4K UHD des films maintenant, ou vous pouvez attendre l’année prochaine pour les versions les plus complètes et les plus avancées.

Selon The Digital Bits, les films remasterisés cette année prendront en charge les normes Dolby Vision et HDR10 High Dynamic Range, ainsi que l’audio Dolby Atmos.

C’est un peu déroutant d’essayer de retrouver toutes les différentes éditions et prix actuellement disponibles, mais voici ce que nous avons trouvé au moment de la rédaction. Les prix peuvent changer.

La version cadeau du remaster 4K UHD de la trilogie Le Seigneur des Anneaux comprend neuf disques. Image: Amazon