Tom Brady a commis une grosse erreur mentale lors de la défaite des Buccaneers de Tampa Bay contre les Bears de Chicago jeudi soir. Lors de la dernière course du match, Brady cherchait à décrocher aux Bucs leur quatrième victoire de l’année car ils étaient en baisse de 20-19 avec un peu plus d’une minute à jouer. À la ligne des 41 verges des Bucs, Brady a lancé une passe incomplète à l’ailier serré Cameron Brate, quatrième. Lorsque la passe est tombée incomplète, le six fois vainqueur du Super Bowl a regardé autour de lui et a clignoté quatre doigts indiquant que les Bucs en avaient un de plus dans la série. Son erreur mentale a conduit les Bears à prendre le relais sur les downs et à manquer le chronomètre pour la victoire.

“Ouais, je savais que nous avions besoin d’un morceau et je pensais à plus de métrage”, a déclaré Brady après le match, rapporté par le NFL Network. “C’était une mauvaise exécution. Nous avons eu une excellente opportunité. Je n’ai tout simplement pas exécuté quand nous en avions besoin.” Brady a ensuite été interrogé sur la situation à terre et a dit: “Ouais, vous êtes contre la montre. Je savais que nous devions gagner un morceau donc j’aurais dû penser plus d’abord à bas au lieu de morceau.” Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à l’erreur de Brady.

Et les #Saints peuvent officiellement remercier les Bears d’avoir perdu les Bucs ce soir. Les saints ont maintenant une chance de reprendre la tête du NFC Sud avec une victoire sur les Chargers lundi. Tom Brady n’avait apparemment pas réalisé qu’il était 4e à la baisse. Pas quelque chose que vous voyez tous les jours. pic.twitter.com/byjezfbyw4 – Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) 9 octobre 2020

À 43 ans et quelques mois, Tom Brady devient mortel et a son premier moment senior. Oui, monsieur, c’était la 4e. pic.twitter.com/NgIIyoV81E – GCinOC (@ GCinOC1) 9 octobre 2020

Tom Brady ne savait pas qu’il était 4e. Les ours gagnent. Incroyable. – Lin Brehmer (@LinBrehmer) 9 octobre 2020

prevnext

Bruce Arians sur si Tom Brady savait qu’il était 4e à terre: “Il savait.” pic.twitter.com/BEqekIiSI0 – ChiefsJayhawksRoyals (@ CJR16255) 9 octobre 2020

Tom Brady aligné pour le 5e contre Brian Hoyer essayant d’appeler son 4e temps mort pic.twitter.com/PwcPwWwo0f – Camerinho (@realcamstuart) 9 octobre 2020

#NFL quarterbacks de 38 ans ou plus: Ben Roethlisberger – 7 TD / 1 INT hors chirurgie du coude. Tom Brady – Je ne me souviens pas de ce que c’est. Drew Brees – Impossible de lancer plus de 20 mètres. Philip Rivers – Impossible de jouer au 4e quart-temps. – Across The Bridge (@ATBPGH) 9 octobre 2020

prev