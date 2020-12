UNE

Vers une heure ce matin, la star de Black Panther, Letitia Wright, a ajouté du carburant au feu anti-vax déjà rugissant en partageant une vidéo sur Twitter contestant la sécurité et l’efficacité d’un potentiel vaccin Covid-19, ainsi que les vaccinations en général.

La vidéo que Wright, à droite, a partagée était un épisode d’une série YouTube intitulée On the Table dans laquelle un panel a discuté du sujet de la vaccination. Le présentateur Tomi Arayomi a déclaré: «Je ne comprends pas médicalement les vaccins, mais j’ai toujours été un peu sceptique à leur sujet.»

Comme on pouvait s’y attendre, elle a fait face à une réaction rapide des utilisateurs de Twitter. Elle a répondu à la critique par un tweet réducteur et vague: «Si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires. Mais posez des questions et pensez par vous-même … vous êtes annulé.

S’il peut être tentant de rejeter les tweets de Wright comme un exemple d’ignorance, ils parlent d’une tendance plus large et troublante. Avec la fin de cette crise de santé publique en vue grâce à l’autorisation du vaccin Pfizer / BioNTech, le Royaume-Uni se prépare désormais à lutter contre une nouvelle épidémie, celle de la désinformation.

La propagation du scepticisme et des fausses nouvelles sur le coronavirus et le vaccin est devenue une menace très réelle pour obtenir l’immunité contre la maladie. La British Academy et la Royal Society pour le groupe SET-C ont déclaré qu’une prise de 80 pour cent d’un coup pourrait être nécessaire pour que l’immunité soit suffisamment répandue.

Cependant, le rapport a mis en doute la capacité du Royaume-Uni à atteindre ce seuil, constatant que 36% des Britanniques ont déclaré qu’ils étaient incertains ou très peu susceptibles d’être vaccinés contre le virus.

Les gouvernements et les organisations de santé luttent contre le mouvement anti-vax depuis des décennies, mais la pandémie, associée aux médias sociaux, signifie qu’ils mènent maintenant une guerre totale avec les enjeux les plus élevés.

Les affirmations de Wright sont également troublantes pour une autre raison. Elle est une figure emblématique spécifiquement au sein de la communauté noire britannique, ce qui rend d’autant plus décevant et dérangeant de voir son scepticisme de plate-forme qui pourrait causer de tels dommages potentiels.

Heureusement, les patrons du NHS ont un plan pour enrôler des célébrités et des influenceurs pour participer à une campagne visant à persuader les gens de se faire vacciner. Ils espèrent qu’une liste de visages célèbres «très sensibles» sera largement reconnue. Je soupçonne que Letitia Wright n’aura pas fait la coupe.