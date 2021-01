La chanteuse Rosalía a demandé à Billie Eilish via son compte Instagram et comme une blague de lui envoyer une partie de la chanson, car elle profitait du temps pour y travailler et pouvoir la présenter aux fans.

Rosalía, la chanteuse de Donc je suis a annoncé qu’elle prendrait un peu de temps pour se reposer puis a commencé à travailler sur ce qui sera son prochain album, mais elle a probablement aussi enregistré ses lignes pour la collaboration tant attendue, car certains détails sur la chanson ont été récemment révélés. mélodie.

Des rumeurs sur cette sortie musicale ont circulé sur les réseaux sociaux, car elles assurent qu’elle pourrait être révélée la semaine prochaine. Le nom de la chanson à laquelle Eilish a participé s’appellerait Lo Vas a Olvidar et tout semble indiquer que ce sera le premier single du nouvel album espagnol.

Malgré de forts soupçons, il n’y a toujours pas d’annonce officielle confirmant les données, mais les fans des artistes ont partagé leur enthousiasme. D’un autre côté, on vous dit aussi que les albums de BTS et Billie Eilish sont parmi les plus attendus de cette année.

Par: Vanguardia