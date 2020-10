Microsoft a lentement sevré les utilisateurs de son ancien navigateur Internet Explorer pendant très longtemps, allant jusqu’à utiliser une mise à jour Windows forcée pour installer son nouveau navigateur Chromium Edge sur votre PC Windows. Mais le mois prochain, Microsoft prévoit de forcer votre ordinateur à lancer automatiquement quelque 1 156 sites Web dans Edge, si vous essayez de lancer un site «incompatible» dans IE.

C’est le rapport de ZDNet, qui a également enregistré une vidéo montrant comment cela fonctionne:

Il y a beaucoup de sites de grands noms sur la liste de lancement automatique dans Edge, y compris Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, un certain nombre de produits Google, Microsoft Teams, et pas mal de banques et d’autres grandes marques.

Selon une FAQ Microsoft, le changement sera déployé dans la version 87 de Microsoft Edge, qui devrait arriver la semaine du 19 novembre, et ce Edge essaiera automatiquement de migrer vos données de navigation depuis IE, sauf si vous décochez une case (voir l’image au dessous de).

Étant donné que les anciennes versions d’Internet Explorer sont le fléau des développeurs Web depuis très longtemps, et étant donné que même des estimations généreuses suggèrent qu’Internet Explorer ne représente pas plus de 5% du trafic Web actuel, ce n’est pas une décision particulièrement frustrante. Personnellement, je n’ai pas touché IE depuis des années et je suis heureux d’entendre que cela pourrait devenir moins un risque pour la sécurité.

Mais je comprends aussi que certaines personnes utilisent toujours le navigateur, et ces personnes peuvent être confuses lorsque leur ordinateur lance soudainement Edge à la place. Ce post est pour eux.