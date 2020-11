Une autre émission Netflix est arrivée sur le billot et n’a pas survécu au voyage. L’Ordre, une série d’horreur créée par Dennis Heaton, a été annulée après seulement deux saisons. Les fans de l’émission n’étaient pas satisfaits de la nouvelle, qui est survenue quelques mois après la sortie de la deuxième et dernière saison sur la plateforme de streaming de juin.

Heaton, producteur exécutif de SyFy’s Ghost Wars et de CTV’s Motive, a lui-même annoncé l’annulation de l’émission. “Pendant deux saisons, j’ai été honoré de travailler avec un casting et une équipe incroyables sur The Order pour [Netflix]», a tweeté l’écrivain.« C’est l’une des meilleures expériences de ma carrière. Malheureusement, nous ne revenons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volés. Merci à tous d’avoir regardé. »Il a plus tard taquiné que les futurs épisodes« allaient être fous », ce qui faisait de l’annulation de l’Ordre une pilule encore plus amère à prendre.

L’Ordre mettait en vedette Jake Manley (iZombie) dans le rôle de Jack Morton, un étudiant qui rejoint l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue, une société secrète qui pratique la magie. Au fur et à mesure que Jack en apprend davantage sur le groupe, il découvre des secrets de famille sombres et apprend le combat entre les loups-garous et les arts sombres magiques. Le reste de la distribution comprenait Sarah Gray, Matt Frewer, Max Martini et Louriza Tronco. L’émission n’a diffusé que 20 épisodes, avec 10 épisodes par saison, et a été saluée par la critique.

Tu viens de me briser le cœur, comment est-il possible qu’ils laissent une si bonne série avec cette fin?

vraiment, quelle déception, j’attendais beaucoup pour une saison 3 – #RenewTheOrder (@yiselstark) 14 novembre 2020

Les fans n’étaient pas les seuls à avoir contacté Heaton après l’annulation du spectacle. Beaucoup de ses collègues ont également salué son travail. “Désolé d’entendre ce copain. Je sais à quel point vous vous êtes amusé et vous avez pu le voir dans la série. J’ai hâte de voir votre prochaine création psychotique et ridicule sur ma télé. Beaucoup d’amour”, Simon Barry, qui est le créateur de Netflix. Warrior Nun, a écrit.

Merci Matty – selon mon thérapeute, c’est quelque chose d’assez mauvais. J’ai hâte de travailler à nouveau avec vous! – Dennis Heaton (@ DennisHeaton2) 14 novembre 2020

“Merci, Dennis, pour les deux saisons les plus effrayantes et les plus effrayantes de la télévision”, a tweeté Jason Filiatrault, un écrivain de The Order. “Je te suivrais à nouveau dans un royaume démoniaque à tout moment.” L’acteur John Cassini a ajouté: “Être annulé SUCKS! Mais je suppose que ce que vous allez faire ensuite sera la raison. [smile emoticon] Félicitations pour les 2 saisons! “

Merci, Ian. Tu veux acheter un masque? – Dennis Heaton (@ DennisHeaton2) 14 novembre 2020

Les fans ont également rapidement créé une pétition sur Change.org. Plus de 600 fans ont déjà signé. “La commande a été annulée très récemment. Notre objectif est de renouveler l’émission pour au moins une troisième saison, nous méritons une fin correcte. Veuillez signer et aidez-nous à sauver une autre émission sacrifiée par Netflix”, lit-on dans la pétition.

Netflix l’a fait à nouveau. Ils ont annulé “The Order”. Pourquoi ai-je encore un abonnement s’ils continuent d’annuler les émissions que j’aime? @netflix à ce rythme, j’envisage sérieusement de ne plus avoir de compte après le 31 décembre – 🤴🏾 Leonidas I (@OnlyAyinde) 14 novembre 2020

Une personne a menacé d’annuler son abonnement Netflix après avoir entendu la nouvelle. Netflix a annoncé fin octobre que les prix des abonnements augmenteraient. Le plan standard coûtera 13,99 $, 1 $ de plus que par le passé, tandis que le service premium grimpera à 17,99 $ par mois.

Netflix m’énerve vraiment. Ils annulent tous les bons spectacles comme The Society, Everything Sucks, I’m Not Ok With This, The Order, The Get Down et bien d’autres. Mais ils continuent à faire de la merde comme 13 raisons pour lesquelles et comme 3 films Kissing Booth. WTF #Netflix pic.twitter.com/cf7YBQcaVp – Sam (@ChrolloFatBussy) 14 novembre 2020

Un autre fan a déclaré qu’il était frustrant de voir l’émission être annulée, étant donné que Netflix a commandé plus de saisons de 13 Reasons Why et plus de films Kissing Booth. Netflix a un troisième film The Kissing Booth à venir en 2021.

Netflix n’annule pas la commande, ils sont tellement malades avec – A (@sseulisa) 14 novembre 2020

MF NETFLIX vient d’annuler la commande. BITCH POURQUOI?!?!?!? Je mourais pour la saison 3 UFODHSJSHSKJSS – nur iman (@imananaaa) 14 novembre 2020

D’autres ont souligné que le spectacle se terminait par un cliffhanger. “[Netflix] vraiment juste annulé la commande après nous avoir laissé sur un cliffhanger. Honnêtement, si près d’annuler mon abonnement parce qu’ils continuent à faire ça …. Hulu ne le ferait jamais », a écrit un fan.

