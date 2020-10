Les utilisateurs de Netflix n’étaient pas satisfaits de la décision prise jeudi par le géant du streaming d’augmenter les prix de ses forfaits standard et premium. L’annonce a été faite à la suite d’un appel de résultats la semaine dernière lorsque le directeur de l’exploitation, Greg Peters, a laissé entendre une autre augmentation de prix. C’est la première fois que les prix grimpent depuis janvier 2019.

Le plan standard coûtera aux utilisateurs 13,99 $ par mois, une augmentation de 1 $, tandis que le service premium passera de 2 $ à 17,99 $ par mois. Le plan de base restera à 8,99 $ par mois, rapporte CNBC. Les clients recevront un e-mail sur le changement de prix un mois avant son entrée en vigueur, et cela devrait être dans les deux prochains mois. Le plan standard permet aux utilisateurs de regarder du contenu de qualité 1080p sur jusqu’à deux écrans à la fois, tandis que le plan premium offre une résolution 4K et HDR. Les abonnés Premium peuvent également regarder du contenu sur jusqu’à quatre écrans en même temps. Le plan de base ne prend en charge que la résolution 480p.

«Nous comprenons que les gens ont plus de choix de divertissement que jamais et nous nous engageons à offrir une expérience encore meilleure à nos membres», a déclaré la porte-parole de Netflix dans un communiqué à Variety. «Nous mettons à jour nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une plus grande variété d’émissions de télévision et de films – en plus de notre excellente programmation d’automne. Comme toujours, nous proposons une gamme de forfaits afin que les gens puissent choisir le prix qui convient le mieux à leur budget. »

Netflix vient d’annoncer une augmentation de prix.

Pour ceux que vous qui perdez mon Netflix, il est temps de payer le loyer ou vous devez aller chérie – TheBloomingNarcissus (@theDopechidhaa) 29 octobre 2020

La décision est intervenue après que Peters ait déclaré que la volonté de créer davantage de contenu original de haute qualité obligerait l’entreprise à augmenter ses prix. “Il y a cette opportunité de revenir de temps en temps et de demander aux membres, là où nous avons apporté cette valeur supplémentaire dans ces pays, de payer un peu plus”, a-t-il déclaré.

@netflix a un gros culot! Une autre augmentation de prix pendant une pandémie tout en ne payant pas d’impôts fédéraux 🖕🏽✌🏽 https://t.co/qA2J2Xs6E0 – Nena (@ nenapooh44) 29 octobre 2020

Les actions de Netflix ont bondi de plus de 4% après l’annonce du changement de prix, bien qu’il se soit réglé dans la soirée. La semaine dernière, Netflix a enregistré une baisse de 6% des actions après que son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2020 soit inférieur aux estimations, rapporte CNBC. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars. C’était un peu plus que prévu, mais c’était bien en deçà de la croissance mondiale des abonnés. Environ 2,2 millions d’abonnés se sont inscrits, mais les analystes attendaient plus de 3,57 millions. La société a déclaré que la lenteur de la croissance était due aux chiffres records du premier semestre de l’année, au début de la pandémie de coronavirus.

Netflix hallucine – cette augmentation de prix n’est pas nécessaire – • leise (@lisalee_) 29 octobre 2020

Une personne a suggéré que Netflix s’approchait du «prix d’annulation». Un autre a noté à quel point le prix du service de streaming était presque deux fois supérieur à ce qu’il coûtait lors de son premier paiement. «Je lutte avec l’augmentation à 15 $ / mois. C’est presque le double du prix auquel nous nous sommes inscrits, mais est-ce le double de la valeur?» la personne a écrit.

@netflix attention ou vous allez pousser les gens à télécharger vos émissions. N’augmentez pas le prix. – JuiceWillams (@JuiceWillams) 29 octobre 2020

Certaines émissions ont besoin de plus d’épisodes / saisons. Limiter les émissions à 3-4 saisons est une stratégie ridicule qui, selon moi, ne sera pas justifiable pour les consommateurs maintenant avec cette nouvelle structure de prix. – Jack (@ JackTweets44) 29 octobre 2020

«La nouvelle augmentation de prix de Netflix est le coup de pouce supplémentaire dont j’avais besoin pour annuler mon abonnement sur les membres de ma famille mooching», a écrit un utilisateur de Twitter. Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que le service de streaming devait cesser d’annuler rapidement les émissions. Tant de spectacles ont été limités à seulement trois ou quatre saisons.

@netflix, vous avez déjà augmenté le prix avant et maintenant, vous essayez tous de l’augmenter à nouveau? À ce stade, cela en vaut-il même la peine 🙄 – Ꮉ Maya Ꮿ (@XoPrincessMaya) 29 octobre 2020

Étonnamment, un utilisateur de Twitter a admis avoir tellement besoin de Netflix qu’il ne se soucie pas de l’augmentation des prix. “Netflix m’a littéralement amené là où ils le voulaient, idgaf à propos d’une augmentation de prix”, a écrit la personne.

Je comprends la nécessité d’une augmentation de prix @netflix, mais au moins, la programmation canadienne en vaut la peine. La grande différence entre les offres sur Netflix et @Netflix_CA n’est pas juste. – Caro (@ cupid8184) 29 octobre 2020

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que l’augmentation des prix était un exemple de «cupidité des entreprises», mais ils ont prédit que les gens prévoient toujours de payer le coût. “Netflix m’a littéralement amené là où ils le veulent, idgaf avec UNE AUTRE augmentation de prix Netflix à l’horizon, c’est maintenant 12 dollars par mois que j’économiserai. Le contenu restera – juste plus cher – une augmentation de prix”, un Netflix critique l’a dit sans ambages.

Sur le point de frapper «annuler le prix». Ils ont jusqu’au T2 2021 pour augmenter ma valeur ou je suis absent. BTW @netflix, augmentant le prix de votre abonnement car vous avez manqué les attentes du troisième trimestre pour les nouveaux abonnés; cela pourrait rendre vos actionnaires heureux pendant une minute, mais vous n’obtiendrez pas de nouveaux abonnés de cette façon. https://t.co/Jdv2DupcP8 – Scott Cardozo (@ sjwc_17) 29 octobre 2020

