T

Le tsar britannique du vaccin contre le coronavirus a déclaré qu’elle s’attend à ce que les familles puissent partir en vacances l’été prochain alors que le coup Covid a commencé son déploiement historique.

Kate Bingham, présidente du groupe de travail sur le vaccin contre le coronavirus, a déclaré qu’elle s’attendait d’ici l’été à ce que les gens soient dans un «meilleur endroit» pour monter dans les avions.

Elle a fait ces commentaires quelques heures seulement après que Margaret Keenan, 90 ans, soit devenue la première personne au monde à recevoir le jab Pfizer sur ce qui a été surnommé «V-Day».

Mme Bingham a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Mon sentiment est que nous allons tous partir en vacances d’été.

“Il est probable que les personnes les plus à risque seront vaccinées jusqu’en avril, puis le JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] et le ministère de la Santé examinera ensuite comment élargir les vaccinations à d’autres adultes.

“Je pense que d’ici l’été, nous devrions être dans un bien meilleur endroit pour monter dans les avions.”

Cependant, elle a averti qu’elle ne pensait pas que nous échapperions «jamais» au virus, ajoutant: «Nous allons devoir maintenir une hygiène sensée et nous laver les mains, et ainsi de suite.

«Je voudrais que ce vaccin soit aussi courant qu’un vaccin antigrippal annuel et que nous le gérions plutôt que de nous en décourager.»

(

Kate Bingham

/ .)

Cela vient après que l’industrie aéronautique ait été durement touchée par la pandémie et par des mesures telles que les règles de quarantaine de 14 jours.

Pendant ce temps, le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, a déclaré que 2020 avait été une année “terrible” mais que la vie reviendrait à “la normale” dans les mois à venir.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Ce fut une année 2020 vraiment terrible, n’est-ce pas? Toutes ces choses auxquelles nous sommes si habitués, rencontrer des amis et des familles, aller au cinéma, tout est perturbé.

«Nous pouvons les récupérer, ni demain, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain, mais dans les mois à venir, alors que ce programme de vaccination se déroulera, nous commencerons à revenir à la normale.»

en relation

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré à Sky News qu’il faudrait mettre en place une certaine forme de mesures jusqu’au printemps.

Il a déclaré: «Les règles sont ce qui empêche le virus de tomber maintenant. Nous devons réduire le virus pendant que nous permettons au programme de vaccination de se déployer.

«Je prévois que si les vaccins arrivent et si le vaccin AstraZeneca est approuvé, vous commencerez à voir suffisamment de personnes vaccinées au printemps pour commencer à penser que oui, cela revient à la normale.

«Mais quand cela deviendra tout à fait normal et tout à fait normal dans le monde entier, cela prendra plus de temps.»

Il a suggéré que nous pourrions avoir besoin de masques encore en place l’hiver prochain et que les mesures de distanciation sociale ou de covid continueraient «certainement» jusqu’au printemps.

en relation

Il a ajouté: «Je m’attendrais à une sorte de printemps – avril quelque chose comme ça – vous commencez à voir plus de retour vers la normalité.

«Par la suite, il faudra un certain temps avant que vous n’obteniez la pleine normalité.»

Il a déclaré que les restrictions de niveau nécessaires pour continuer à maintenir le virus en panne et que lorsque les personnes vulnérables sont toutes protégées, elles pourraient envisager de faire certaines choses différemment.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que lorsque suffisamment de personnes vulnérables auront été vaccinées “alors, bien sûr, nous pourrons lever les restrictions … nous pensons que ce sera au printemps.”