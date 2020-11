C

oronavirus est une bataille contre les agents pathogènes et les protéines de pointe. Mais c’est aussi une lutte contre la désinformation et l’anxiété. Maintenant qu’un vaccin développé par Pfizer et BioNTech pourrait être approuvé le mois prochain et qu’un grand essai du vaccin Oxford / AstraZenica a montré qu’il est efficace, la confiance du public est soudainement impérative. Des fictions insensées ou une anxiété inutile à propos de la vaccination ne sont plus simplement des théories étranges vantées par des gens ignorants de la médecine. Ils pourraient être bien plus dangereux que cela.

Il y a beaucoup à faire avant de pouvoir retourner en toute sécurité dans la vie que nous avons menée autrefois. Un vaccin approuvé sera un défi logistique majeur pour un gouvernement qui n’inspire guère confiance à cet égard. Un stockage sera nécessaire pour les vaccins qui ne sont stables qu’à moins 70 ° C. Des centres de vaccination de masse devront être mis en place rapidement, dans les salles de sport et les parkings, pour faire correspondre 10 millions de doses au public. Même si la capacité est renforcée pour 1,2 million de doses à administrer par semaine, il faudra cinq mois pour vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans.

Pourtant, le problème majeur pourrait être rhétorique. Les recherches menées par le Vaccine Confidence Project montrent que, dans ce pays, seulement 52% des gens sont convaincus que les vaccins sont sûrs. Une étude a révélé que seul un tiers des Britanniques seraient prêts à se faire vacciner contre le coronavirus. La même chose est vraie ailleurs. Un sondage Gallup a révélé que seulement 58% des Américains étaient prêts à se faire vacciner et seulement 54% des Français sont actuellement heureux de prendre le coup. Un public sceptique pourrait encore empêcher l’immunité collective grâce à la vaccination, ce qui semble être notre meilleure option pour vaincre le virus. La communication Covid du Premier ministre a été erratique, basculant entre un optimisme sans fondement et une morosité apologétique sur le verrouillage. Flanqué de ses experts scientifiques choisis, Boris Johnson fait maintenant face à une tâche de persuasion. Il doit accepter chaque objection au vaccin et les démystifier calmement.

Les gens craindront naturellement que la sécurité ait pu être compromise dans la précipitation déchirante d’un vaccin. En fait, les chercheurs actuels reposent sur les épaules de nombreux autres. Les technologies existantes sont en cours d’adaptation à Covid-19. La science ne commence pas avec une feuille de papier vierge à chaque fois. Le processus d’approbation réglementaire a en effet été accéléré, mais cela ne signifie pas que ses obstacles ont été abaissés. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé insiste sur le fait que ce n’est pas le cas. Tous les vaccins approuvés seront étroitement surveillés, comme c’est la pratique habituelle, puis revus dans un an.

M. Johnson doit nous montrer que le risque de décès ou d’effets secondaires graves est indétectablement faible. Le processus a inclus les grands essais, avec 30 000 volontaires dans le cas de Pfizer et Moderna, dans lesquels des effets secondaires, qui se manifestent généralement rapidement, se seraient manifestés. Le premier ministre devra également nous informer de la prévalence de la coïncidence. Au cours d’un programme de vaccination de masse, certaines personnes mourront de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral le même jour. Il sera facile pour quiconque recherche de fausses associations de supposer qu’un événement a causé l’autre.

En cours de route, M. Johnson devra rappeler au public qu’il n’y a aucune preuve fiable permettant de lier les programmes de vaccination à l’autisme, aucun lien effrayant avec les mâts 5G, et aucune preuve que les enfants peuvent être surchargés de vaccins et aucune preuve que les vaccins aident à transmettre l’épilepsie. , diabète ou hépatite. Tout ce dont les théoriciens du complot ont besoin de nos jours, c’est d’une connexion Internet et leur mensonge peut parcourir le monde avant que la vérité n’ait commencé.

La bande anti-vaccin a une stratégie reconnaissable. Dans toute gamme d’études scientifiques, il est probable qu’il y ait des valeurs aberrantes, des études dépouillées de leur contexte, semblent suggérer qu’une vaccination n’est pas sûre. Ou, si aucune expérience de ce type n’est disponible, ils sélectionnent des études réfutées et font appel à l’autorité de la pseudo-science. S’ils n’ont même pas cela pour continuer, ils inventent.

La vaccination est, en fait, l’une des plus grandes contributions à la santé publique qui ait jamais été conçue par l’ingéniosité humaine. La fin de l’époque victorienne a introduit la vaccination obligatoire en Grande-Bretagne face aux flapdoodle intelligents des imbéciles de haut niveau tels que George Bernard Shaw. L’angoisse évitée est incalculable. La variole a été éradiquée dans le monde entier et la polio et la rougeole sont proches de l’extinction. Nous devons être calmes à propos de Covid. Nous pouvons à peu près apercevoir la route hors des bois. Prenons-le.