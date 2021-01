Mais, malgré les luttes dans la grande rue, qui sont nombreuses, il y aura des entrepreneurs qui parieront sur un renouveau de la vente au détail de briques et de mortier. Et le pari pourrait valoir la peine d’être pris.

Bien que les achats en ligne soient pratiques et aient été une bouée de sauvetage pour de nombreux consommateurs et détaillants, pendant le virus, certains le trouvent ennuyeux. Vous souvenez-vous de ces glorieux jours sans lock-out l’année dernière où nous pouvions réellement quitter la maison, marcher jusqu’à un centre-ville et entrer dans un magasin physique réel? C’est comme il y a longtemps. Une fois le verrouillage levé [again], beaucoup de gens voudront se rendre aux magasins à pied, même si ce n’est que pour faire plus d’exercice après avoir été coincés à l’intérieur pendant si longtemps.

Mais après le verrouillage, pour amener les gens à l’intérieur des magasins, les locataires des grandes rues devront offrir quelque chose qui n’est pas si facile à trouver en ligne. Qu’il s’agisse d’avoir beaucoup de stock que vous pouvez acheter là-bas et de ramener à la maison immédiatement, la possibilité d’essayer des vêtements dans un vestiaire, un expert sur place pour offrir des conseils ou une “ expérience ”, comme une salle d’évasion.

Parmi les entreprises qui cherchent à apporter des utilisations plus non conventionnelles aux anciens grands magasins, se trouve Gravity Active Entertainment. La société a signé un bail pour transformer une ancienne succursale Debenhams à Wandsworth en un nouveau lieu avec une zone de karting électronique, une table de ping-pong et des tables de billard, 16 pistes de bowling sur toute la longueur et un restaurant américain et un bar à cocktails.

Cela pourrait inciter les gens à sortir et à visiter d’autres magasins en chemin.

Pendant ce temps, sur un ancien site Debenhams à Leicester, le propriétaire Hammerson cherche à créer des maisons de location. Une partie de l’espace de vente au détail existant sera transformée en un espace plus petit et plus flexible pour les marques de vente au détail et de loisirs, plutôt qu’en un immense espace de magasin.

Une personne faisant un pari sur l’hospitalité dans la rue principale est Nick Hart, qui, dans son travail de jour en tant que responsable des investissements de détail chez JLL, peut généralement conseiller les autres sur les décisions immobilières. Hart et sa femme Sarah ouvriront un café appelé H’artisan à Wargrave, Berkshire à la fin du mois.

Ce sera un café spécialisé, un menu de repas sains et des espaces cyclables sur un support qui a été créé dans le café, pour plaire aux cyclistes. Le café sera également un café officiel du RCC Partner – un centre communautaire et un lieu de rencontre pour le Rapha Cycling Club, le club mondial de la marque de cyclisme Rapha.

Il offrira des plats à emporter dans un premier temps et s’ouvrira pleinement lorsque les règles gouvernementales se relâcheront. Nick Hart pense que des produits de haute qualité et un excellent service client attireront les clients.

Une autre façon d’attirer les clients vers les magasins physiques est évidente: offrir ce dont ils ont besoin. Pets at Home cherche à ouvrir jusqu’à 20 petits magasins dans les grandes rues de Londres. C’est en réponse à une vague de Londoniens qui deviennent propriétaires d’animaux pendant les périodes de verrouillage, car ils passent plus de temps à la maison.

Pets at Home sait que ces nouveaux propriétaires de chiots et de chaton voudront des conseils d’experts, l’accès à des vétérinaires et beaucoup de stock. Beaucoup de personnes dans la capitale préfèrent éviter de se rendre dans un parc de vente au détail et préféreraient rester sur place et parler à quelqu’un en personne plutôt qu’en ligne.

Les autres détaillants de la capitale en profiteront également lorsque les employés de bureau et les touristes reviendront en ville.

Pour stimuler le marché de détail du centre de Londres, des entreprises ont ouvert l’an dernier des magasins ou signé des baux, malgré la pandémie. Parmi eux, la marque de bijoux Mevaris à Mayfair, Adidas sur Carnaby Street et la firme de mode Annie’s Ibiza à Soho.

Un certain nombre de détaillants en ligne ont été les «gagnants» du verrouillage et continueront de l’être. Mais, la grande rue pourrait sembler trop attrayante après Covid si elle commence à évoluer avec de nouveaux concepts et en donnant aux clients plus de raisons de partir.